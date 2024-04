Niedziela Palmowa w Cerkwi prawosławnej. Wierni święcili palmy w Skicie w Odrynkach Piotr Łozowik

Dziś (28.04) wierni Cerkwi prawosławnej świętowali Palmową Niedzielę czyli Wjazd Pański do Jerozolimy. Jest to święto ruchome, obchodzone tydzień przed Zmartwychwstaniem Chrystusa. Jest to jedno z dwunastu wielkich świąt. W tym dniu Cerkiew podkreśla Boskość Jezusa, którą ukazał On na krótko przed swą dobrowolną męką. Sprawdziliśmy jak wyglądały uroczystości w Skicie w Odrynkach.