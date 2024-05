Chrystos Woskres! Prawosławni świętują Wielkanoc. Tłumy wiernych w cerkwi Zaśnięcia Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim. Zobacz zdjęcia

Prawosławna Wielkanoc

Wielka Sobota kończy się wyjątkowym nabożeństwem, to tzw. Połunoszcznica. To moment szczególny dla wiernych, bo zmartwychwstaje Jezus Chrystus, co jest podstawą chrześcijańskiej wiary. Również Jednej z największych świątyń prawosławnych w Polsce - cerkwi Zaśnięcia Narodzenia Marii Panny w Bielsku Podlaskim - zebrali się wierni by celebrować tą wyjątkową chwilę.

Zobacz zdjęcia z nocnego nabożeństwa: