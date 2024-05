BAS Białystok i Fundacja Naszpikowani organizują rewanżowy charytatywny mecz siatkówki

Już w najbliższą niedzielę (19 maja) w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 50 w Białymstoku odbędzie się rewanżowy mecz charytatywny. Na boisku staną przed sobą dwie drużyny - Samorządowcy i Przyjaciele vs REA BAS Bialystok i SP 50. Sportowa rywalizacja ma na celu wsparcie białostockiej Fundacji "Naszpikowani".

- Ostatnim razem mało brakowało nam do wygranej. Teraz będziemy walczyć - zapewnia, Jowita Chudzik, radna Białegostoku, kapitan drużyny Samorządowców. - Natomiast najważniejsze jest to, że będziemy wspierać Fundację Naszpikowani, która od wielu lat pomaga chorym na nowotwory krwi.

Na boisku do siatkówki wstąpi także europoseł Tomasz Frankowski.

- Jako były sportowiec bardzo często angażuje się w inicjatywy sportowe, i to nie tylko piłkarskie oraz w imprezy charytatywne, gdzie zbieramy pieniądze na pomoc poszczególnym osobom. Dlatego serdecznie zapraszam wszystkich na ten mecz – do kibicowania oraz do licytacji - mówi Tomasz Frankowski.