XXIX Piesza Pielgrzymka Mężczyzn do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Krypnie (zdjęcia)

XXIX pielgrzyma mężczyzn do Krypna

Wydarzenie odbywa się tradycyjnie w pierwszą niedzielę maja. Pielgrzymka wyruszyła sprzed białostockiej Archikatedry rankiem w sobotę 6 maja chwilę po godzinie 8.00. Pielgrzymka jest dobrą okazją do pogłębienia wiary, refleksji nad duchowym życiem oraz do spotkania i dzielenia się z innymi wiernymi, którzy podobnie jak oni dążą do zbliżenia się do Boga. Pielgrzymki często są też okazją do wspólnego modlitewnego wsparcia oraz do wzmacniania więzi społecznych w ramach wspólnoty religijnej. Pielgrzymi po drodze do Krypna przejdą przez m.in. Fasty, Dobrzyniewo Kościelne, Dobrzyniewo Duże, Pogorzałki, Nowosiółki. Łącznie pieszo przebędą 30 km. Na zakończenie pielgrzymki pielgrzymów czeka uroczysta Msza św. w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Krypnie o godz. 18. Celebrować ją będzie bp. Henryk Ciereszko.