Tegoroczna Noc Muzeów już 18 maja. Będzie się dużo działo. Zobacz gdzie warto się wybrać - publikujemy program wydarzeń Urszula Śleszyńska

Podczas tegorocznej Nocy Muzeów w planach jest otwarcie tarasu widokowego na dachu Opery w godzinach 15-19.30 (ostatnie osoby będą wpuszczane o godz. 19) – otwarcie tarasu tylko w przypadku sprzyjającej pogody. Wojciech Wojtkielewicz

Na tę jedną, wyjątkową noc w roku muzea, ale też instytucje kultury, czy inne, na co dzień niedostępne miejsca, otwierają się dla zwiedzających. I to po zmroku! Impreza rokrocznie cieszy się ogromnym zainteresowaniem i nic dziwnego - atrakcje zachwycają i zachęcają do odwiedzenia poszczególnych miejsc.