Jarmark Sztuki Ludowej Podlasia. Popularne wydarzenie w nowej odsłonie. Zobacz, co działo się w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej

Jarmark Sztuki Ludowej

Pomysłodawcą i kuratorem wydarzenia jest etnograf Wojciech Kowalczuk. Jarmarki etnograficzne przed Ratuszem odbywały się od 1993 roku. Po 8-letniej przerwie Dział Etnografii Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie, którym kieruje obecnie Wojciech Kowalczuk, postanowił powrócić do tradycji ich organizowania. Zmieniła się lokalizacja i termin. Wydarzenie spod białostockiego Ratusza przeniosło się do przysiółka szlacheckiego w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej.

Co można znaleźć na jarmarku?

Okazja do wsparcia twórców

Można tam znaleźć unikalne rękodzieła, w tym wyroby z ceramiki, biżuterię, hafty, rzeźby oraz wiele innych przedmiotów wykonanych z dbałością o szczegóły i zgodnie z tradycyjnymi metodami. Jarmark jest dobrą okazją do poznania lokalnej kultury, a także do wsparcia twórców, którzy przekazują swoje umiejętności z pokolenia na pokolenie. W czasie wydarzenia spotkać można wielu wspaniałych artystów, takich jak tkaczka Lucyna Kędzierska, rzeźbiarz Dionizy Purta, czy garncarz Paweł Piechowski. Wydarzenie potrwa do godziny 16.00.

Zobacz też:Zakończenie peregrynacji relikwii bł. Rodziny Ulmów. Uroczystości w archikatedrze białostockiej, modlitwy w Farze trwały dobę