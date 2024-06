Zakończenie peregrynacji relikwii bł. Rodziny Ulmów. Uroczystości w archikatedrze białostockiej, modlitwy w Farze trwały dobę

W homilii ks. Kisielewski wskazał, że pośród wielu pytań jakie słyszymy w życiu, są takie, wobec których nie można przejść obojętnie. Jednym z takich pytań jest to, które rozstrzyga o granicy podziału ludzkiego serca.

Mówił: „Gdzie jest ta linia podziału naszego serca? Co zrobić, aby miłość anektowała nienawiść? Co zrobić, by miłość zwyciężała z nienawiścią, a dobro pokonywało zło?”.