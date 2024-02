49. rocznica śmierci bł. ks. Michała Sopoćki. W uroczystościach w Białymstoku brał udział abp Józef Guzdek

„Był wspaniałym kapłanem, spowiednikiem, wychowawcą dzieci i młodzieży. To on starał się przekonać świat, że miłosierdzie jest najważniejszym przymiotem Boga” – podkreślał metropolita.

„Znacznie później Jan Paweł II zachęcał młodzież, by potrafiła od siebie wymagać. Droga młodzieży – nie ma innej drogi do wielkości i do świętości!” – metropolita zwracał się do przedstawicieli pedagogów i uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 42, noszącej imię bł. ks. Michała Sopoćki.