Nocny pościg w Wasilkowie. Policjanci gonili 16-letniego kierowcę audi, który nie zatrzymał się do kontroli. Rodzice myśleli, że śpi

Nocny pościg w Wasilkowie. Kierowca uciekał 4 kilometry

Do zdarzenia doszło po godz. 1 w nocy z 23 na 24 czerwca. Policjanci z wydziału patrolowo-interwencyjnego przy użyciu latarki z czerwonym światłem polecili kierowcy audi zatrzymać się do kontroli drogowej. Chcieli zbadać jego trzeźwość. Było to w Wasilkowie.

Czytaj też: