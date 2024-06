Na Dojlidy przyjechały samochody z duszą. Nie zabrakło też kultowych aut z PRL

Fiat z duszą

– To jest fiat 1100L z 1948 roku. Produkowany był do połowy 1948 roku i był to koniec serii. Od połowy 48 roku produkowana była wersja B, różniąca się detalami. To jest wersja AL. Tego drugiego mam również. Kupiłem go dawno temu jeszcze za pieniądze przed denominacją za 200 tysięcy złotych – opowiada o swoim fiacie. – Chciałem go sprzedać, nie było chętnych. Przez pięć lat „wisiało” ogłoszenie w komisie w Poznaniu. Przywiozłem go do Białegostoku i wtedy odezwał się potencjalny kupiec. No ale było już za późno – śmieje się.