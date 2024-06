„Auta na bruku” w Białymstoku. Będzie można obejrzeć w plenerze stare mercedesy, garbusy czy packardy Andrzej Kłopotowski

Rezerwujcie czas. To będzie okazja, by obejrzeć z bliska samochody wyprodukowane od Stanów Zjednoczonych, po Europę. Już 14 czerwca zabytkowe auta wyjadą z garaży oraz Muzeum Motoryzacji i Techniki na Węglowej, by pojawić się w przestrzeni Białegostoku.