Zobacz jak w nocy wyglądają kontrowersyjne róże w ogrodzie Pałacu Branickich w Białymstoku. Podświetlone kwiaty prezentują się zjawiskowo

"Królewskie róże"

VII edycja festiwalu Barokowe Ogrody Sztuki to cykliczne wydarzenie organizowane przez Dom Kultury „Śródmieście” w Białymstoku. W tym roku rozpoczęły się 14 czerwca, potrwają do 16. Hasłem przewodnim jest "Król Słońce - fascynacje Branickiego". Festiwal to doskonała okazja, aby poznać bogatą kulturę i sztukę epoki baroku, posłuchać muzyki dawnej, zobaczyć niezwykłe instalacje artystyczne oraz wziąć udział w ciekawych warsztatach i spotkaniach.