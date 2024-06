Prasówka 18.06.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ślub Krzysztofa Rutkowskiego z Mają Plich. W podwarszawskim Rozalinie Rutkowski ożenił się z Mają Plich ZDJĘCIA”?

Prasówka 18.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Ślub Krzysztofa Rutkowskiego z Mają Plich. W podwarszawskim Rozalinie Rutkowski ożenił się z Mają Plich ZDJĘCIA Krzysztof Rutkowski wziął ślub z Mają Plich w podwarszawskim Rozalinie. Maja i Krzysztof mieli przygotowane aż po cztery kreacje! Krzysztof Junior niósł rodzicom obrączki! Byliśmy na miejscu, zobaczcie zdjęcia z uroczystości!

📢 Białystok wśród najmniej uciążliwych miast w kraju Białystok znów wśród najlepszych. Nasze miasto – według najnowszego rankingu Wskaźnika Uciążliwości Miejskiej (WUM) – zostało uznane za jedno z najmniej uciążliwych w Polsce. Co sprawia, że Białystok wyróżnia się na tle innych miast? Odpowiedzią są wyjątkowo niskie poziomy hałasu i zanieczyszczenia powietrza.

📢 W Białymstoku podpisano polsko – ukraińskie Memorandum. Dotyczy współpracy sektora mleczarskiego z obu krajów Przedstawiciele polskiej i ukraińskiej branży mleczarskiej podpisali w Białymstoku Memorandum of Understanding. Jego sygnatariusze planują stworzyć mapę drogową dla europejskiej integracji ukraińskiego sektora mleczarskiego.

Prasówka 18.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 "Jutro będzie padać..." czyli ostatnia premiera w tym sezonie w Białostockim Teatrze Lalek. Będzie kameralnie i damsko-męsko. Zobacz zdjęcia Już we wtorek, 18 czerwca o godz. 18 w Białostockim Teatrze Lalek czeka nas ostatnia premiera w tym sezonie. "Jutro będzie padać..." to kameralna opowieść na dwójkę aktorów. Na scenie zobaczymy Łucję Grzeszczyk-Żukowską i Mateusza Smacznego. Spektakl jest częścią festiwalu LALKANIELALKA, któremu patronujemy.

📢 Rozmowa. Trener Jagiellonii Adrian Siemieniec m. in. o meczu Polska - Holandia, urlopie, i przygotowaniach do nowego sezonu Trener Jagiellonii Adrian Siemieniec w ubiegłym sezonie wszedł do historii, zdobywając ze swoim zespołem pierwszy w historii białostockiego klubu tytuł piłkarskiego mistrza Polski. Ze szkoleniowcem Dumy Podlasia rozmawiamy m. in. o czekających Jagę w nowej kampanii wyzwaniach, ale i o meczu reprezentacji Polski z Holandią na Euro 2024. 📢 Burmistrz Sokółki jest już na wolności. Ewa Kulikowska przerywa milczenie, co powiedziała nam po wyjściu z aresztu? Podejrzana w sprawie korupcyjnej, burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska (zgodziła się na publikację nazwiska i wizerunku) jest już na wolności. W piątek 14 czerwca opuściła areszt tymczasowy. Dziś (17.06) udało się nam z nią porozmawiać. Co przekazała nam i mieszkańcom miasta i gminy Sokółka?

📢 Krótkie cięcie najlepsze na lato! Czerwcowe metamorfozy u fryzjera. Nowe pomysły w praktyce Krótkie cięcie to odważna decyzja, ale tego lata zdecydowanie warto zaryzykować! Po wizycie u fryzjera nie będzie już zastanawiania się czy mąż łaskawie zauważy subtelną zmianę koloru. Taką metamorfozę zauważy na pewno! Krótkie fryzury mogą diametralnie odmienić kobietę. Popatrzcie na te zdjęcia. 📢 Oferty pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Zobacz, kogo szuka marszałek. Dyrektora w swoim gabinecie już znalazł Komunikatywność, umiejętność organizacji i planowania pracy, zdolność kreatywnego i analitycznego myślenia, samodzielność, pomysłowość, sumienność. To jedne z wielu wymagań oczekiwanych od kandydatów na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Sprawdź kogo i do jakich zadań szuka marszałek. Znalazł już dyrektora w swoim gabinecie.

📢 Podlaskie Porsche i inne unikaty z regionu. Nietypowe traktory na sprzedaż w województwie podlaskim Widzieliście już wszystko, setki ursusów, zetorów i żaden traktor was nie zaskoczy? To zobaczcie co do kupienia jest aktualnie na Podlasiu. Porsche 218 Standard Diesel to prawdziwa rzadkość. Nie zgadniecie, ile kosztuje. Sprawdziliśmy jaki inne nietypowe ciągniki można kupić od ręki.

📢 Nowe świadectwa szkolne 2024. Co się zmienia? Jak będą wyglądać świadectwa? Inne wzory świadectw i regulacje przejściowe Świadectwa szkolne nie będą wyglądały już tak, jak dotychczas. Czy te, które uczniowie otrzymają podczas zakończenia roku szkolnego 2023/2024 będą wyglądały inaczej? W związku z wejściem w życie rozporządzenia ministra edukacji i nauki z 7 czerwca 2023 roku ws. świadectw, dyplomów państwowych i innych druków, zmienia się m.in. wygląd świadectw szkolnych. Do 12 lipca 2024 roku obowiązują przepisy przejściowe. Sprawdź, jak wyglądają nowe świadectwa i co dokładnie się zmienia. 📢 Przebudowa dróg w powiecie białostockim. Starostwo nabyło nowy sprzęt. Maszyna zasiliła południowy obwód drogowy Nowa równiarka ciągniona trafiła na wyposażenie Obwodu Drogowo - Mostowego w Surażu. Dzięki zakupowi tej maszyny Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku będzie mógł równać więcej dróg, a tym samym ich stan będzie lepszy.

📢 W przejściu obok legendarnego baru Podlasie powstanie mural. Takiego w Białymstoku jeszcze nie było Mural przy barze Podlasie będzie wyjątkowy. Po pierwsze dlatego, że wykonają go studenci Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. Po drugie - nie zajmie tylko jednej ściany. Dzieło nawiązywać ma do historii miasta. 📢 Dzielnicowi w Białymstoku 2024. Zmiany i rotacje w komisariatach w mieście. Zobacz, kto pełni służbę w twojej okolicy W ostatnim czasie doszło do kilku znaczących zmian kadrowych wśród białostockich dzielnicowych. Sprawdź aktualną listę funkcjonariuszy białostockiej policji, którzy dbają o bezpieczeństwo na osiedlach w mieście. Podajemy nazwiska, dane kontaktowe, nr telefonów, aktualny stopień i zdjęcia funkcjonariuszy.

📢 Prof. Leon Bobrowski został Honorowym Profesorem Politechniki Białostockiej. Zobacz, co działo się podczas uroczystości Społeczność Politechnik Białostockiej postanowiła nadać tytuł Honorowego Profesora uczelni prof. Leonowi Bobrowskiemu. Uroczystość odbyła się w piątek (14 czerwca) na Wydziale Informatyki.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 17.06.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Wakacje z nostalgią. Tak w młodości plażowali nasi rodzice i dziadkowie. Co się zmieniło? Zobacz stare zdjęcia z wakacji Wakacje w tej czy innej formie stale zyskują na popularności już od niemal 200 lat. Wakacje szkolne, urlopy wypoczynkowe, ferie letnie – to czas plażowego szaleństwa. Jak dawniej wyglądały wakacje na plaży, jak spędzali czas nad wodą nasi rodzice i dziadkowie? Jak się bawili, gdzie się kąpali? Co w plażowaniu Polaków zmieniło się od czasów przedwojennych, a co pozostało bez zmian? Zapraszam do galerii 30 fascynujących archiwalnych zdjęć, ukazujących, jak plażowano przed laty.

📢 XXI Festiwal Tańca Współczesnego Kalejdoskop. Wyjątkowy taneczny spektakl na białostockim dworcu PKP XXI Festiwal Tańca Współczesnego Kalejdoskop za nami. Na osoby, które wzięły udział w wydarzeniu czekało wiele wyjątkowych spektakli tańca współczesnego. W niedzielne popołudnie tancerze zawładnęli białostockim dworcem PKP. Spektakl Odyseja przeniósł widzów do intymnego świata wykreowanego przez performerów, a niedostępnego dla przypadkowych przechodniów 📢 XVII Festiwal Kultury Żydowskiej Zachor - Kolor i Dźwięk. Żydowska muzyka, tańce, kuchnia na Rynku Kościuszki. Zobacz zdjęcia Trwa XVII Festiwal Kultury Żydowskiej Zachor - Kolor i Dźwięk. Organizatorami festiwalu są Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Izrael i Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie. Festiwal rozpoczął się 15 czerwca i potrwa do 18 czerwca. W niedzielne popołudnie odbył się szereg koncertów, podczas których wystąpili wykonawcy z Izraela, Polski czy Ukrainy. Dodatkowo przybyłe osoby mogły poznać żydowskie tańce czy kuchnię.

📢 Domy nad jeziorem na sprzedaż. Do kupienia urokliwe nieruchomości w Podlaskiem. Duży przekrój ofert! Domek nad jeziorem to marzenie wielu z nas. Sprawdziliśmy jakie oferty takich nieruchomości są obecnie dostępne w naszym regionie. Okazuje się, że jest ich całkiem sporo i są bardzo różnorodne. Ich ceny są rozbieżne, bo kształtują się już od mniej jak 200 tysięcy zł do aż powyżej miliona. Zobacz jak prezentują się domy nad wodą w naszym województwie.

📢 Znani absolwenci i znane absolwentki Liceum Plastycznego w Supraślu. Duża grupa uczniów "Plastyka" osiągnęła sukces. Wielu z nich znasz! Szkoła - symbol. Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych przez ponad 7 dekad funkcjonowania kształciło młodzież o wrażliwym i twórczym spojrzeniu na świat. Wielu absolwentów, którzy opuścili mury szkoły związało swoją przyszłość z malarstwem, ale nie tylko. Sprawdź kto ukończył tą wyjątkową szkołę.

📢 Polska - Holandia. Taras Romanczuk wystąpił w reprezentacji Biało-Czerwonych. Kapitan Jagi nie zawiódł, ale zszedł już w 55. minucie Kapitan Jagiellonii Białystok Taras Romanczuk zagrał w meczu Polska - Holandia w podstawowym składzie Biało-Czerwonych, którzy na inaugurację Euro 2024 po wyrównanej walce przegrali z wyżej notowanym rywalem1:2. Jagiellończyk grał do 55. minuty i nie zawiódł zaufania selekcjonera Michała Probierza. 📢 Krystyna z Białegostoku kocha kamery, występowała w reality show TVN i TTV! Jej syn jest popularnym wokalistą. Życie zaczyna się po 60-tce! Krystyna Niewińska to postać niezwykle barwna. Ostatnio występowała w programie "Życie zaczyna się po 60-tce" (dostępny w Playerze) emitowanym na antenie TVN Style. To nie pierwsze reality show, w którym wystąpiła ekscentryczna Podlasianka. Pani Krysia jest niezwykle energetyczna, a ostatnio nagrała ze swoim synem - DJ-em Mietkiem - teledysk w Berlinie. Ta kobieta z pewnością lubi kamery i blask!

📢 Budowa drogi S19. To obwodnica Białegostoku. Mieszkańcy Dobrzyniewa Dużego zbierają podpisy. Chcą dostępu do ekspresówki Drogowe kuriozum tuż za Białymstokiem. Nie dość, że realizowane już dwie drogi ekspresowe przebiegać będą przez gm. Dobrzyniewo Duże, to jeszcze spotkają się na wielkim węźle w Dobrzyniewo. Tyle, że mieszkańcy nie będą mieli wjazdu na niego, ani na ekspresówki. Nie zgadzają się na takie rozwiązanie. Zbierają podpisy pod petycją do ministra infrastruktury. Zapowiadają, że jeśli drogowcy nie zmienią zdania, będą blokować drogę krajową 65.

📢 Jarmark Sztuki Ludowej Podlasia. Popularne wydarzenie w nowej odsłonie. Zobacz, co działo się w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej Jarmarki sztuki ludowej Podlasia powracają w nowej odsłonie. Dawniej organizowane przed białostockim Ratuszem, natomiast w tym roku wydarzenie zostało przeniesione do Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. Przybyłe osoby mogą podziwiać i kupować tradycyjne rękodzieło i kulinarne specjały Podlasia oraz posłuchać muzyki ludowej.

📢 IV liga. Wigry Suwałki nie zmarnowały szansy i mają awans. Czarni Czarna Białostocka w barażach Wigry Suwałki wygrały na wyjeździe 2:0 ze Spartą 1951 Szepietowo i wygrały rozgrywki IV ligi w województwie podlaskim. Do końca walkę z Biało-Niebieskimi toczył KS Wasilków, który w ostatniej serii gier zremisował 1:1 w Grajewie z Warmią. W barażach o uniknięcie degradacji zagrają Czarni Czarna Białostocka. 📢 Giełda na Andersa. Ile kosztują warzywa na białostockiej giełdzie? Sprawdź ceny oraz co można znaleźć na giełdzie przy Andersa Podczas niedzielnej giełdy przy ulicy Andersa tradycyjnie można było znaleźć szeroki wybór produktów, takich jak warzywa, owoce, sery, wędliny, wypieki, chemię gospodarczą oraz elektronarzędzia. Piękna czerwcowa pogoda przyciągnęła liczne tłumy. Zobacz, co można znaleźć na giełdzie przy Andersa. Sprawdź ceny. 📢 Białostoccy policjanci szkolą żołnierzy Wojska Polskiego i strażników granicznych. Zobacz efektowne zdjęcia Policyjni instruktorzy z Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku szkolili żołnierzy Wojska Polskiego oraz strażników granicznych z taktyki działania pododdziałów zwartych. Omawiali potencjalne zagrożenia, z jakimi mogą spotkać się podczas służby na granicy polsko-białoruskiej.

📢 Zakończenie peregrynacji relikwii bł. Rodziny Ulmów. Uroczystości w archikatedrze białostockiej, modlitwy w Farze trwały dobę 15 czerwca Mszą św. sprawowaną w archikatedrze białostockiej zakończyła się peregrynacja relikwii bł. Rodziny Ulmów archidiecezji białostockiej. Eucharystii przewodniczył bp Henryk Ciereszko, a homilię wygłosił ks. Łukasz Kisielewski - diecezjalny duszpasterz rodzin.

📢 Najdziwniejsze łazienki w Polsce. Co za pomysły! Kąpiel tylko dla odważnych Łazienka z pomysłem to chwytliwe hasło. Szczególnie w blokach, gdzie do dyspozycji mamy małe klitki trzeba sobie jakoś radzić, ale pomysły uwiecznione na zdjęciach to chyba jednak za dużo. Łóżko piętrowe nad wanną? Pralka wmurowana w ścianę? Zobaczcie sami! 📢 Ciekawe miejsca na spacery w województwie podlaskim. Gdzie warto podreptać? Postanowiliśmy stworzyć zestawienie ciekawych miejsc w których spacer może stanowić szczególną przyjemność. A na co to komu, spacerować można wszędzie – mógłby ktoś powiedzieć. To oczywiście prawda, ale staraliśmy się wybrać miejsca, które czymś się wyróżniają i o których przypadkiem mogliście jeszcze nie słyszeć. Czy uda nam się was zaskoczyć? Warto spróbować!

📢 Natalia Kaczmarek to wybitna sportsmenka i piękna kobieta. Zawodniczka Podlasia Białystok to mistrzyni Europy. Zobacz jej prywatne zdjęcia Natalia Kaczmarek kilka dni temu zdobyła złoty medal, na dystansie 400 metrów, podczas mistrzostw Europy w lekkoatletyce, które odbywały się w Rzymie. To wielki sukces biegaczki i świetny prognostyk przed igrzyskami olimpijskimi, po których urocza sportsmenka planuje ślub! Jej wybranek - Konrad Bukowiecki - również będzie rywalizował w Paryżu. To zdecydowanie najgorętsza para polskiej lekkoatletyki. 📢 Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa na wesoło - najlepsze MEMY. Piłkarska rywalizacja w krzywym zwierciadle. Odpalamy wrotki! Potyczki Jagiellonii Białystok i Legii Warszawa zawsze wywołują spore emocje u białostockich kibiców, ale nie tylko. Rywalizacja obu klubów ma całkiem bogatą historię obfitującą w różne ciekawe, ale i kontrowersyjne zdarzenia. Nie umyka to uwadze internautów, którzy stworzyli sporo zabawnych memów ilustrujących zmagania na boisku piłkarzy Jagi i Legii. Zobacz!

📢 Kresowy Ogród zaprasza. W niedzielę też jeszcze można wpaść po rośliny przed białostocki teatr Kolorowe groszki, zielone rojniki, wrzosy czy suchołuski można było kupić w sobotę przed białostockim teatrem dramatycznym. Kto przegapił w sobotę – powinien wpaść tam w niedzielę. Okazją do zakupów roślin jest jarmark Kresowy Ogród. 📢 Fundacja Pomóż Im. Wspólne świętowanie Dnia Rodziny w Sochoniach To była okazja do spotkania byłych i obecnych podopiecznych Hospicjum dla Dzieci fundacji „Pomóż Im”. W sobotę, w podbiałostokich Sochoniach nie zabrakło atrakcji dla całych rodzin. Okazja – Dzień Rodziny. 📢 Zobacz jak w nocy wyglądają kontrowersyjne róże w ogrodzie Pałacu Branickich w Białymstoku. Podświetlone kwiaty prezentują się zjawiskowo W piątek (14.06) po raz pierwszy została kontrowersyjna instalacja "Królewskie róże", która ustawiona została w ogrodzie Pałacu Branickich. Wielkie sztuczne kwiaty od razu wzbudziły wiele dyskusji co do ich atrakcyjności. Jednym się podobają, drugim nie. Dodatkowo okazało się, że instalacja stanęła nielegalnie. Przyznać jednak trzeba, że róże w nocy prezentują się interesująco. Sprawdźcie!

📢 Powrót po przerwie. W Białymstoku znów działa Polskie Towarzystwo Stomatologiczne Po 2,5-letniej przerwie do Białegostoku wraca oddział Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. W planach są szkolenia i wykłady dla branży z całego regionu. 📢 Patodeweloperka ma się świetnie. Sprawdź, jakie absurdy proponują dziś deweloperzy. Musisz to zobaczyć! Te mieszkania są nie do życia Mieszkania w budynkach urągających zdrowemu rozsądkowi spotyka się dziś na rynku coraz częściej. Choć nie ma zgody co do tego, czym dokładnie jest patodeweloperka, to aż trudno nie użyć tego słowa na widok zdjęć, które prezentujemy w galerii. Zobacz deweloperskie absurdy z całej Polski. 📢 Z centrum Białegostoku znika część zabytkowej fabryki Nie ma już części ścian zabytkowej fabryki Mowszy Józefa Kapłana. Zabytek miał być remontowany. Ostatecznie jego fragmenty zostaną wchłonięte przez mieszkaniówkę.

📢 Nowe najgłupsze memy o wsi i rolnikach z Podlasia. Znowu się śmieją! Zobacz najlepsze śmieszne obrazki Stereotypowe myślenie o rolnikach to podstawa, jeśli chcesz zrobić mema na ich temat. W dzisiejszych czasach trudno uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? 📢 Rolnicy.Podlasie. Jest beton to i są nowe problemy. Andrzejowi praca pali się w rękach Andrzej pokazuje hejterom miejsce w szeregu i udowadnia, że ciężkiej pracy się nie boi. Nie szukał wymówek ani pomocników tylko sam złapał za miotłę i walczył z nowym problemem. Okazuje się że pojawienie się betonu na podwórku przysporzyło mu nowych obowiązków.

📢 18. Białostocki Pułk Rozpoznawczy świętował swoje 15-lecie. Były pokazy sprzętu i uzbrojenia, defilada i piknik rodzinny Setki żołnierzy i tłumy gości odwiedziły w piątek, 15 czerwca, garnizon wojskowy przy ulicy kawaleryjskiej, aby wspólnie celebrować kolejny rok działalności jednostki. Oficjalnym uroczystościom towarzyszył piknik z wieloma atrakcjami. 📢 List w butelce. Zostawili go budowniczowie białostockiej katedry To już drugi list budowniczych białostockiej katedry znaleziony podczas prac remontowych w tym kościele. Dokument sprzed 120 lat jest cennym zabytkiem. Gdzie trafi? Czy będzie można go oglądać?

📢 "Ósemka wspaniałych" - najlepsi młodzi wolontariusze powiatu białostockiego nagrodzeni Młodzi wolontariusze z powiatu białostockiego, którzy dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażują się w pracę na rzecz potrzebujących zostali wyróżnieni za swoja działalność. Wspaniali, empatyczni, z wielkim sercem!

📢 Chwile grozy na Zielonych Wzgórzach w Białymstoku. 4-letnie dziecko przeszło na sąsiedni balkon na 2. piętrze! W ślad za nim ruszyła babcia Do dość rzadko spotykanej sytuacji doszło dzisiaj po południu na jednym z białostockich osiedli. Na sąsiedni balkon przeszło 4-letnie dziecko, za nim podążyła zdesperowana babcia. Działo się to na wysokości drugiego piętra w bloku przy ulicy Rumiankowej. 📢 Śliczna Natalia Jankowska z Białegostoku została nową Miss Polski Podlasia 2024. Zobacz jej prywatne zdjęcia W piątkowy wieczór tydzień temu (7.06) w Operze i Filharmonii Podlaskiej podczas Gali Miss Polski Podlasia 2024 jury za najpiękniejszą dziewczynę z regionu uznało Natalię Jankowską z Białegostoku. Śliczna 18-latka była wyraźnie zaskoczona cennym wyróżnieniem, koronę na jej nałożyła Julia Roszko - Miss Podlasia 2023.

📢 Rolnik szuka żony. Michał i Adrianna z Podlasia żyją jak w bajce. 130 hektarowe gospodarstwo gwiazd 9. edycji robi wielkie wrażenie Michał i Adrianna to bohaterowie dziewiątego sezonu programu "Rolnik szuka żony", emitowanego w TVP. Para mieszka w 130. hektarowym gospodarstwie, w którym hodowane są krowy mlecze oraz konie ciężkie, zimnokrwiste. Piękne tereny i malownicza okolica znajduje się w miejscowości Kalinówka-Basie na Podlasiu. Zobacz gdzie wspólne chwile spędzają gwiazdy rolniczego show. 📢 Róże w ogrodzie Branickich stanęły nielegalnie. Konserwator domagał się usunięcia Gigantyczne róże w ogrodzie Branickich stanęły bez zgody konserwatora zabytków. Dlatego domagał się ich niezwłocznego usunięcia z przestrzeni, której przywracany jest barokowy sznyt. Ostatecznie organizator Barokowych Ogrodów Sztuki wystąpił o wydanie pozwolenia. Stawiając konserwatora przed faktem dokonanym.

📢 Jagiellonia Białystok w europejskich pucharach. Był epicki bój, ale i wstydliwa wpadka. Przypomnijmy to sobie 19 czerwca Jagiellonia Białystok pozna rywala w 2. rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów. Żółto-Czerwoni po raz szósty w historii reprezentować będą Polskę w europejskich pucharach, ale będzie to ich debiut w eliminacjach do elitarnej Champions League. Do tej pory Podlasianie za każdym razem próbowali swoich sił w walce o Ligę Europy. 📢 Na Uniwersytecie w Białymstoku odbyło się II Forum Tutoringu. W ramach programu powstały 22 nowatorskie projekty naukowe i społeczne Artykuły, filmy i ebooki są efektem współpracy 22 uczniów z 13 naukowcami z Uniwersytetu w Białymstoku, którzy wzięli udział w drugiej edycji programu tutorskiego „Uczeń jako badacz, naukowiec i odkrywca”. W środę (12 czerwca) młodzi badacze i ich tutorzy wzięli udział w II Forum Tutoringu.

📢 Weekend w Białymstoku. Przed nami wiele wydarzeń i atrakcji. Sprawdź, co będzie działo się w mieście Spektakle, koncerty, a może mecz? Propozycji na spędzenie weekendu jest mnóstwo. Sprawdź w naszej galerii, co będzie działo się w Białymstoku i okolicach. 📢 Najbliższy przetarg Agencji Mienia Wojskowego już 14 czerwca! Ostatnia szansa, by kupić tanie wojskowe pojazdy Agencja Mienia Wojskowego rozpocznie przetarg na równiarki, samochody terenowe, ciężarowe i autobusy już 14 czerwca. To ostatnia okazja, aby zapoznać się z olbrzymią ofertą różnego rodzaju pojazdów. Na licytacji AMW pojawią się m.in. stary, lubliny, czy honkery. Wisienką na torcie będzie równiarka samojezdna D-557-I za 24 tys. zł. Sprawdźcie co jeszcze sprzedaje Agencja Mienia Wojskowego.

📢 Białystok. Zarząd województwa podlaskiego podzielił się nadzorem. Najwięcej jednostek przypadło Wiesławie Burnos. Od szpitali po parki Marszałkowie na nowo ustalili zakres nadzoru nad wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi oraz osobami prawnymi, dla których organem założycielskim jest Województwo Podlaskie. Najwięcej zadań przypadło wicemarszałkowi Wiesławie Burnos, najmniej Bogdanowi Dyjukowi. Zobacz, kto z marszałków nadzoruje szpitale, szkoły, teatry, ośrodki ruchu drogowego.

📢 Planowane wyłączenia prądu w Białymstoku od 13 do 22 czerwca. Tu zabraknie światła W ciągu najbliższych dni białostoczanie mogą spodziewać się wyłączeń prądu. Zaplanowano je między 13 do 22 czerwca 2024 roku. Warto wcześniej zapoznać się ze szczegółami, aby nie być zaskoczonym brakiem światła. 📢 S61 i S19. Budowa tras ekspresowych w województwie podlaskiem. Oto stan prac u progu lata 2024 Na niespełna połowę czerwca 2024 roku w systemie "Projektuj i buduj" realizowane są dwie drogi ekspresowe – S61 oraz S19. Ponadto w ramach rządowego "Programu budowy 100 obwodnic" powstają także obwodnice Suchowoli i Sztabina. Jeszcze w III kwartale tego roku białostocki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zamierza uzyskać przejezdność po jednej jezdni na końcowym odcinku S61 Łomża Zachód – węzeł Kolno, czyli obwodnicy Łomży.

📢 Wybuch w bloku w Białymstoku. Przy ul. Ryskiej doszło do eksplozji. Dzieci w panice uciekały z placu zabaw! Eksplozja w bloku przy ulicy Ryskiej 3 w Białymstoku wywołała olbrzymie zamieszanie. Było ją słychać na całym osiedlu. Wszystko posypało się na chodnik, gdzie zazwyczaj dzieci grają w piłkę. 📢 "Królewskie róże" w ogrodach Pałacu Branickich. Podświetlana instalacja to część Festiwalu Barokowe Ogrody Sztuki W ogrodach Pałacu Branickich w Białymstoku rozpoczął się montaż olbrzymich sztucznych kwiatów, które nocą będą podświetlane.

📢 Wręczenie dyplomów doktorów nauki i doktorów habilitowanych nauk na UMB Podczas uroczystego posiedzenia Senatu UMB wręczono dyplomy doktorów nauki i doktorów habilitowanych nauk 📢 Zapomniany Białystok. Codzienność białostoczan Anno Domini 1999 na niezwykłych zdjęciach Białystok w 1999 roku to było zupełnie inne miasto. Pamiętacie sklepy PMB czy Marko? A jakie sklepy były przy ul. Lipowej a jakie przy Sienkiewicza? Jak wyglądał wtedy Pałac Branickich, amfiteatr i planty? Czas przypomnieć sobie zapomniany Białystok.

📢 Magda Narożna pokazuje swój ogród. Jest staw, uprawy a nawet... zwierzęta hodowlane Własny ogród to wielki skarb. To idealne miejsce do wypoczynku, a przy podrobinie pracy źródło świeżych warzyw i wiejskich jajek. Wie o tym doskonale Magda Narożna, która choć w ogrodzie ma spory staw, wygospodarowała w nim miejsce na szklarnię i kurnik. 📢 Przepiękny dom Krzysztofa Mirucia zachwyca. Tak mieszka w lesie znany architekt. Krzysztof Miruć mieszka w domu Jerzego Połomskiego Dom Krzysztofa Mirucia jest wyjątkowy, jak przystało na specjalistę od aranżacji wnętrz. Zaglądamy do zacisza ulubionego projektanta wielu Polaków. Tak mieszka Krzysztof Miruć w przepięknej okolicy za miastem. Zobacz, jaki znany artysta był poprzednim właścicielem domu Krzysztofa Mirucia. 📢 10 czerwca to Międzynarodowy Dzień Elektryka. "Każdy elektryk swój kabelek chwali" - najlepsze memy o elektrykach Międzynarodowy Dzień Elektryka to czas, kiedy powinniśmy docenić pracę tych, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo i komfort poprzez zapewnienie nam stałego dostępu do energii elektrycznej. Chociaż internetowe memy i żarty mogą wydawać się krzywdzące, to często są wyrazem uznania dla kreatywności i zaradności elektryków. Pamiętajmy, że za każdym śmiesznym obrazkiem kryje się prawdziwa osoba, której praca jest nieoceniona dla naszego codziennego życia. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o elektrykach!

📢 43 Rajd Podlaski w Białymstoku. Ścigali się na Placu NZS. Zobacz zdjęcia Widowiskowy etap na Placu NZS zakończył 43. Rajd Podlaski. Ta próba zgromadziła wielu kibiców samochodowych wyścigów. Zobaczcie zdjęcia, jak ścigały się ekipy w centrum Białegostoku. 📢 Antyki i kolekcjonerskie przedmioty. Takie zabytkowe rzeczy sprzedają na aukcjach mieszkańcy Podlaskiego Jedni poszukują perełek, inni je sprzedają. Aukcje w internecie są gratką dla kolekcjonerów. Zobaczcie, jakie wyjątkowe antyki i kolekcjonerskie, zabytkowe przedmioty znaleźliśmy na aukcjach w woj. podlaskim. Złotówka, telefon, bryczka, ikony, siodło na słonia czy obrazy szkoły flamandzkiej, takie unikalne przedmioty sprzedają w Podlaskiem. Niektóre ceny zaskakują. Zobaczcie w galerii zdjęć. 📢 Ryk silników w Białymstoku. Wystartował 43. Rajd Podlaski 2024. Zobacz zdjęcia Wystartował 43. Rajd Podlaski 2024. Ceremonia otwarcia, jak co roku, odbyła się na Placu Jana Pawła II o godz. 10. Zobacz zdjęcia

📢 Zresetuj komputer. Najlepsze MEMY na Dzień Informatyka. Świat programistów to inspiracja do żatów. Internauci śmieją się z informatyków Kto nie miał w pracy styczności z działem IT ten nie zna życia - można sparafrazować słynne powiedzenie. 8 czerwca obchodzimy Dzień Informatyka. "Typowy" informatyk, rozmawiający w tylko mu zrozumiałym języku, bez poczucia humoru, stał się inspiracją do żartów dla internautów. Zobaczcie najlepsze memy i śmieszne obrazki o informatykach. 📢 Wybory Miss Polski Podlasia 2024. Najpiękniejsza Natalia Jankowska. Zobacz, co działo się podczas finałowej gali w Operze Poznaliśmy tegoroczną Miss Polski Podlasia. Podczas piątkowej gali w Operze koronę i tytuł otrzymała 18-letnia białostoczanka Natalia Jankowska. Zobacz zdjęcia z gali.

📢 Najnowsze przetargi Agencji Mienia Wojskowego. Armia wyprzedaje pojazdy za bezcen. Co można trafić na wietrzeniu magazynów? Najnowsze licytacje AMW cieszą się dużym zainteresowaniem wśród kolekcjonerów, przedsiębiorców oraz zwykłych użytkowników, którzy szukają ciekawych wojskowych pojazdów. Agencja Mienia Wojskowego jak zwykle nie zawiodła i przygotowała interesującą ofertę dla osób poszukujących niezawodnego sprzętu. Zobaczcie co można kupić od armii w najnowszych przetargach AMW!

📢 Działki ROD w Białymstoku. Dlaczego warto kupić ogródek działkowy i na co zwrócić uwagę przy zakupie? Posiadanie ogródka działkowego to inwestycja w zdrowie, relaks i edukację. Odpowiednio dobrana działka może stać się miejscem, gdzie cała rodzina będzie spędzać czas, ciesząc się świeżym powietrzem i owocami własnej pracy. Przy zakupie warto jednak dokładnie przemyśleć swoje potrzeby i możliwości, aby ogródek spełniał wszystkie oczekiwania. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy listę ofert działek ROD w Białymstoku wystawionych na sprzedaż. 📢 Uwaga! Sklepy wycofują ze sprzedaży wędlinę. Jej spożycie może wywołać nawet sepsę. Oto najnowsze ostrzeżenia GIS Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed wieloma produktami, które mogą być groźne dla Twojego zdrowia. Najnowsze ostrzeżenia GIS z 5 czerwca 2024 roku informują o wędlinie, w której odkryto groźne bakterie.

📢 Ostatnia szansa na kupno tanich pojazdów wojskowych. Agencja Mienia Wojskowego organizuje wyprzedaż ciężarówek, ciągników i terenówek Przetarg na ciągniki, przyczepy, samochody terenowe i ciężarowe oraz na motorówki od Agencji Mienia Wojskowego już na początku czerwca. Trzeba się spieszyć, aby nie przegapić takiej okazji. Sprzęt od wojska zawsze rozchodzi się się jak ciepłe bułeczki. A od dawna armia nie oferowała tak ciekawego asortymentu. Rodzynkiem na najbliższej aukcji AMW jest policyjna motorówka na przyczepie, którą kupimy za 15 tys. zł.! Sprawdźcie czerwcowe przetargi AMW.

📢 Droga ekspresowa S61. Budowa odcinka Łomża Zachód-Kolno. To obwodnica Łomży. Trwa wyścig z czasem. Zobacz postęp prac na trasie Via Baltica Finansowe ponad 65,40 proc., rzeczowe ponad 61 proc. - tyle wynosi zaawansowanie prac - według informacji na stronie kontraktu - na budowie ostatniego fragmenty trasy Via Baltica. To 13 kilometrowy odcinek Łomża Zachód-Kolno z ponad kilometrową estakadą nad doliną Narwi. Obwodnica Łomży ma być przejezdna (jedna nitka) w III kwartale 2024 roku.

📢 Najnowsze okazje od AMW. Wojsko wyprzedaje kosiarki i sprzęt do ogrodu w niskich cenach! Agencja Mienia wojskowego wciąż ogłasza nowe przetargi na używany sprzęt. Propozycji jest mnóstwo, ale obok sprzętu typowo wojskowego można trafić na prawdziwe okazje, np kosiarki-traktorki czy sprzęt ogrodniczy. Nie brakuje również propozycji zakupu narzędzi czy maszyn rolniczych. Ceny są niezwykle okazyjne. 📢 Wielu białostoczan odwiedziło w sobotę Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach. Zobacz co można było kupić To była wyjątkowo udana sobota na Czarciej Polanie. Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach jak zwykle przyciągnął wielu odwiedzających, a wśród nich i tych kupujących, i sprzedających. Nie zabrakło pasjonatów, którzy o starociach wiedzą wszystko, ale też kolekcjonerów, którzy potrafią podczas takich jarmarków wyszukać prawdziwe perełki.

📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje sprzęt rolniczy. Na sprzedaż idą między innymi Ursusy, przyczepy i małe traktorki W najnowszych przetargach Agencji Mienia Wojskowego jest wyjątkowo dużo sprzętu dla rolników. Do kupienia są duże sprzęty do prac polowych, ale także mniejsze do przydomowych ogródków, czy różnych prac w gospodarstwie. Przedstawiamy zdjęcia i ceny sprzętu rolniczego z Agencji Mienia Wojskowego.

📢 Diecezjalne obchody stulecia autokefalii polskiej Cerkwi i parafialne święto w białostockim soborze Świętego Mikołaja Cudotwórcy Dzisiaj (22.05) w Białymstoku, w cerkwi św. Mikołaja - głównej świątyni diecezji białostocko-gdańskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego - odbyły się diecezjalne obchody stulecia autokefalii polskiej Cerkwi. Uroczystości zgromadziły wielu wiernych, liczne duchowieństwo oraz przedstawicieli władz. Zobacz bogatą galerię zdjęć 📢 Uśmiech, piękno, wdzięk. Kobiety na trasie 11. PKO Białystok Półmaraton. Zobacz zdjęcia PKO Białystok Półmaraton przeszedł do historii. Zapamiętamy go z rekordowej liczby ponad sześciu tysięcy uczestników i dwóch pobitych rekordów trasy. W rywalizacji nie zabrakło także przedstawicielek płci pięknej, które coraz liczniej stają na starcie białostockiej imprezy. Zobaczcie więc piękniejszą stronę tegorocznego półmaratonu. 📢 Osobowość Roku 2023 - trwa głosowanie. Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki.

📢 Finalistki Miss Polski Podlasia. Zobacz, kto powalczy o tytuł najpiękniejszej Podlasianki Poznaliśmy finalistki tegorocznej edycji wyborów Miss Polski Podlasia. Oto panie, które powalczą o tytuł i koronę.

📢 Droga S61. Trwa budowa ostatniego odcinka trasy Via Baltica. Zobacz postęp prac od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno. To obwodnica Łomży Niemal 64 proc. zaawansowanie finansowe i o 10 proc. mniejsze rzeczowe - taki był na koniec kwietnia postęp prac przy budowie ostatniego fragmentu trasy Via Baltica. Chodzi o 13 kilometrowy odcinek S61 od Łomża Zachód do węzła Kolno. Obwodnica Łomży ma być przejezdna jedną nitką w połowie tego roku. Wszystkie roboty powinny się zakończyć w połowie przyszłego roku. 📢 Tradycyjne podlaskie drewniane domy wystawione na sprzedaż. Ceny bardzo przystępne! Turyści zachwycają się tradycyjnymi podlaskimi domami i często robią sobie przy niech zdjęcia. A może zamieszkać w jednym z nich? Ceny są bardzo zachęcające a gratis otrzymujemy ciszę i kontakt z naturą. Działki na których stoją tradycyjne drewniane domy są często znacznie większe niż te oferowane dziś na pierwotnym rynku nieruchomości.

📢 Były prezydent Bronisław Komorowski ma piękną posiadłość w Budzie Ruskiej w województwie podlaskim. Zobacz, jak budował się jego dom Bronisław Komorowski urodził się w Obornikach Śląskich, przez wiele lat mieszkał w Warszawie, ale to odnaleziona podczas wakacyjnych wyjazdów Buda Ruska w powiecie sejneńskim skradła serce byłego prezydenta i jego żony. Przez lata przyjeżdżali tu latem, aż w końcu postanowili zamieszkać w powiecie sejneńskim na stałe. 📢 Podlaskie wędliny. Najlepsze tradycyjne kiełbasy i wyroby masarskie: wędzone, pieczone, pasztety. Gdzie je kupić i jak zamówić? Podlaskie wędliny tworzone według rodzinnych receptur zaspokoją gusta największych miłośników mięsa. Produkowane są z pasją, z najlepszych składników i bez zbędnych ulepszaczy. Zobacz zestawienie podlaskich producentów wędlin, którzy spełniają rygorystyczne normy.

