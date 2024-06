Niewybredne słowa białostockiego radnego Polski 2050. Z Paradą Równości w tle

Paweł Skowroński. Radny Polski 2050

- Skandaliczne publiczne słowa radnego z Białegostoku. Czy to przedstawiciel PiS, albo Konfederacji? Nie, to radny Trzeciej Drogi Polski 2050 Szymona Hołowni! Paweł Skowroński zdobył 819 głosów i zasiada w Radzie Miasta Białystok. W tym samym mieście, gdzie po nagonce pisowskich władz niemalże doszło do pogromu w trakcie Marszu Równości. W mieście naznaczonym niechlubną działalnością lokalnej prokuratury, która widziała w swastyce "symbol szczęścia". Panie marszałku Szymon Hołownia, co Pan na to?

- Fakt. Bezpartyjny radny będący z naszej listy. Post usunął i wyjaśnił, że chodziło mu o co, co mówią politycy (w całych wiadomościach). Obraz w telewizji mógł wskazywać na co innego. Sprawę wyjaśniliśmy. Reagujemy od razu – napisał na portalu X (dawniej Twitter).

Paweł Skowroński o filmie: Nieszczęśliwy zbieg okoliczności

- Jestem osobą bardzo otwartą i tolerancyjną. Naprawdę nie jestem do nikogo uprzedzony. Osoby, które mnie znają to wiedzą. Wiedzą też, że komentuję na facebooku regularnie to, co u mnie się dzieje. Akurat wróciłem do domu, włączyłem telewizor i obejrzałem wiadomości. Chodziło mi o to, że telewizor nie potrzebny jest mi do życia tak samo jak serwowane informacje. Moje słowa zbiegły się nieszczęśliwie akurat ze zdjęciami z parady równości dlatego niektórzy mogli je odebrać tak, jak odebrali. Nikogo nie chciałem obrazić. Chodziło mi o kawał „śmiecia” – czyli telewizora - wiszącego na ścianie – komentuje radny Polski 2050.