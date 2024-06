Pracownicy szpitala w Choroszczy piszą do marszałka. Mają zastrzeżenia do swojego dyrektora Andrzej Kłopotowski

Do zarządu województwa podlaskiego wpłynęły listy z zastrzeżeniami pracowników i związkowców na temat pracy dyrektora szpitala w Choroszczy Krzysztofa Szeweluka. Wojciech Wojtkielewicz

Do zarządu województwa trafiły listy związkowców dotyczące działań dyrektora szpitala w Choroszczy. Krzysztofowi Szewelukowi zarzucają m. in. fatalną sytuację finansową. A to nie koniec zastrzeżeń do dyrektora. Pracownicy szpitala mają mieć przykaz, by podpisywać się pod poparciem dla Szeweluka.