TOP 100 miejsc ktore warto zobaczyć latem w województwie podlaskim. Najciekawsze atrakcje turystyczne na Podlasiu i Suwalszczyźnie 2024 Wojciech Jakubicz

Wiecie, gdzie w województwie podlaskim znajduje się wędrująca cerkiew, a gdzie znajdziemy święty głaz w którym są odciśnięte ślady stóp Matki Boskiej? Gdzie w naszym regionie stoją figury sfinksów a gdzie warto pocałować wielką żabę? Przygotowaliśmy dla was zestawienie stu ciekawych atrakcji turystycznych w województwie podlaskim. A co tam! Nazwijmy rzecz po imieniu: to taka ściąga dla osób szukających pomysłów na wakacyjną wycieczkę w regionie. Jest z czego wybierać.