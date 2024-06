Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku zakończyli rok szkolny. Pięknej uroczystości towarzyszyła radość z rozpoczęcia wakacji!

Uroczystość udała się znakomicie. Nie zabrakło wzruszeń i długich pożegnań przed wakacjami. Zewsząd dało się słyszeć szepty, kto co będzie robił w wakacje. Wszyscy uczniowie otrzymali promocję do klasy programowo wyższej (642 uczniów), z czego aż 613 z wyróżnieniem - to 95 % uczniów.

Duma z uczniów i podziękowania złożone na ręce nauczycieli i pracowników szkoły

II LO w Białymstoku to szkoła z tradycjami

II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej jest szkołą z chlubną historią i bogatą tradycją. 22 listopada 2019 roku obchodzony był Jubileusz 100-lecia szkoły. II LO swoje początki wiąże z utworzonym w 1915 roku Polskim Gimnazjum Realnym, którego siedziba mieściła się w budynku przy ulicy Warszawskiej 63. Jednak to 22 listopada 1919 roku jest kluczową datą w dziejach szkoły. Wtedy to upaństwowionemu Gimnazjum Żeńskiemu, mieszczącemu się przy ulicy Mickiewicza 1, nadano imię księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej. Zawiłości historii sprawiły, że po II wojnie światowej szkoła utraciła pierwotne imię, zmieniła siedzibę i stała się szkołą koedukacyjną, a budynek przy ul Narewskiej 11 został oddany do użytku w roku 1971. Z biegiem lat powrócono do misji, która przyświecała jej założycielom i 22 listopada 1999 roku przywrócono szkole imię dawnej patronki. Szkoła może się pochwalić świetną pozycją w rankingach, również tych ogólnopolskich i przygotowuje świetnie młodych ludzi do studiów nie tylko w kraju, ale też i poza jego granicami.