Giełda rolno-towarowa na Andersa. Co tym razem można było znaleźć na straganach - przegląd niedzielnej oferty Izabela Krzewska

Warzywa, owoce, kwiaty - czyli płody ziemi, a do tego regionalne wyroby, jaja, miody i sery. To tylko kilka z produktów dostępnych w niedzielę (23.06) na giełdzie przy ul. Andersa w Białymstoku. Byliśmy tam i sprawdziliśmy dla Was ceny. Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji.