Budowa S19. Odcinek Sokółka-Czarna Białostocka. Umowa podpisana. Trasę wybuduje chińska firma Stecol

Odcinek o długości 24,1 km będzie przedłużeniem budowanej już S19 z Kuźnicy do Sokółki i umożliwi, poprzez obwodnice, wyprowadzenie ruchu drogowego z miejscowości: Sokółka, Geniusze, Straż i Czarna Białostocka. Jednocześnie, miejscowości te zostaną podłączone do drogi S19 poprzez planowane do wykonania cztery węzły drogowe:

Sokółka Zachód,

Geniusze,

Straż

Czarna Białostocka.