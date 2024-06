Dni Białegostoku. Zasłużeni Miastu z medalami od prezydenta. W tym Adrian Siemieniec i inni. Także z Jagi. Koncert Natalii Kukulskiej

– To dzięki nim Białystok się rozwija, to oni dają siebie innym na co dzień. Sprawiają, że nasze miasto staje się coraz bardziej znane w Polsce i na świecie, i to z jak najlepszej strony. Serdecznie wszystkim gratuluję – mówił Tadeusz Tuskolaski. – Niech ten medal będzie specjalnym podziękowaniem za Państwa działalność na rzecz miasta godną szczególnego uznania.

Laureatami wyróżnienia są m.in. zasłużeni dla Białegostoku artyści, samorządowcy, sportowcy, naukowcy, społecznicy. To ci, którzy swoją pracą i działalnością w sposób szczególny promują nasze miasto. Wszyscy oni odebrali z rąk prezydenta Tadeusza Truskolaskiego wybite na tę okazję medale.

Nagrodzona czternastka

Za swoją działalność była wielokrotnie ścigana przez białoruski wymiar sprawiedliwości, przesłuchiwana przez KGB, prokuraturę oraz milicję, skazywana na wysokie kary grzywny oraz aresztu. Prześladowana przez reżim Łukaszenki, trafiła do więzienia na podstawie fałszywego oskarżenia. Oczyszczona z zarzutów, uwolniona, choć groziło jej kilkanaście lat łagrów. Razem z Andrzejem Poczobutem stanowią żywy symbol mniejszości polskiej w Białorusi, niegodzącej się z obecnym stanem rzeczy i ponoszącej za to konsekwencje.

Za dbanie o polskość w miejscu, gdzie przyznawanie się do Polski i używanie ojczystego języka pociąga za sobą represje i wykluczenie medal „Urbi Meritus” otrzymała Andżelika Borys – polska nauczycielka, szefowa zdelegalizowanego przez Mińsk Związku Polaków na Białorusi.

Za nieprzeciętny talent, kunszt i dorobek artystyczny, który stanowi o sile białostockiego teatru i kultury oraz w wyjątkowy sposób promuje Białystok doceniony został Krzysztof Dzierma – kompozytor, aktor, konsultant muzyczny w Białostockim Teatrze Lalek, wykładowca w białostockiej filii Akademii Teatralnej imienia Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Jest autorem muzyki do około 180 spektakli teatralnych, w tym ponad 50 w Białostockim Teatrze Lalek.

W Białymstoku działają od 1998 roku. Pracują na rzecz wzbogacenia procesu edukacji i animacji społeczno-kulturalnej oraz aktywizacji wszystkich grup wiekowych. Źródłem metody pracy Klanzy jest pedagogika zabawy ożywiająca tradycyjne metody nauczania poprzez gry dydaktyczne i gry dyskusyjne. W Polsce działa 18 struktur lokalnych Klanzy, w tym Oddział Białostocki oraz 9 placówek patronackich. Stowarzyszenie oferuje ok. 110 autorskich programów szkoleniowych.

Medal za kunszt i ogromny dorobek artystyczny oraz za pamięć o Białymstoku – mieście swojego dzieciństwa – i sławienie go w świecie medal otrzymał Jerzy Maksymiuk , światowej sławy kompozytor, dyrygent i pianista. Karierę rozpoczął w Białymstoku pod okiem Zofii Frankiewicz i Jana Tarasiewicza. Laureat ogólnopolskich i światowych nagród muzycznych, występuje jako gościnny dyrygent z najbardziej znanymi orkiestrami świata, w najsłynniejszych salach koncertowych. Nagrał ponad 100 płyt. Jako propagator i znawca muzyki współczesnej jest dyrygentem około 200 prawykonań. Przez wiele lat miał wpływ na repertuar festiwalu „Warszawska Jesień”, komponował utwory na orkiestrę i muzykę filmową. Wielokrotnie dyrygował w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Jest Honorowym Obywatelem Miasta Białegostoku.

Medal „Urbi Meritus” trafił także do Janusza Ostrowskiego – za współtworzenie nowego oblicza Białegostoku, miasta po którym nie tylko można szybko się poruszać, ale gdzie dobrze i wygodnie się żyje. To samorządowiec z powołania. W białostockim Urzędzie Miejskim kierował departamentem nadzorującym miejskie inwestycje infrastrukturalne.

Autorka wielu publikacji naukowych dotyczących historii XIX i XX w. krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz Stanów Zjednoczonych. Organizatorka i uczestniczka wielu konferencji naukowych. To z jej inicjatywy od lat w Białymstoku odbywa się prestiżowe Forum Zaawansowanych Studiów nad Stanami Zjednoczonymi im. Profesora Andrzeja Bartnickiego, które uczyniło nasze miasto jednym z najważniejszych ośrodków amerykanistycznych w Polsce i na świecie.

Za rozpoczęcie wraz z Jagiellonią Białystok drogi na szczyt, niestrudzoną wiarę w zwycięstwo, wyjątkowe osiągnięcia trenerskie oraz piękne emocje sportowe uhonorowany został Michał Probierz – prawdziwy pasjonat piłki nożnej. Trener reprezentacji Polski. Jego droga od młodzieżowych drużyn po stanowisko selekcjonera reprezentacji jest dowodem na to, że determinacja i miłość do sportu mogą zaprowadzić na szczyty. W 2008 roku na trzy lata przejął stery Jagiellonii Białystok, która pod jego wodzą zdobyła Puchar Polski i Superpuchar Polski. W 2014 roku wrócił do Białegostoku i w sezonie 2016/2017 pod jego kierownictwem Jagiellonia wywalczyła wicemistrzostwo Polski. Białostocka drużyna z trenerem Probierzem mierzyła się z najlepszymi i zajmowała wysokie miejsca w Ekstraklasie. Dlatego też w 2010 roku został wybrany trenerem 90-lecia Jagiellonii Białystok oraz Trenerem Sezonu 2014/2015.

Za talent piłkarski, niesamowitą wolę walki i podkreślanie, że w drodze na szczyt najważniejsza jest gra drużynowa oraz za uznanie Białegostoku swoją drugą ojczyzną nagrodzony został Taras Romanczuk – polski piłkarz ukraińskiego pochodzenia grający na pozycji defensywnego pomocnika w Jagiellonii Białystok od lipca 2014 r. Z drużyną dwukrotnie wywalczył wicemistrzostwo Polski. W styczniu 2017 roku został uhonorowany tytułem najlepszego defensywnego pomocnika Ekstraklasy. Kapitan Jagiellonii Białystok. Filar drużyny, z którą w sezonie piłkarskim 2023/2024 osiągnął mistrzostwo Polski. W 2018 r. zadebiutował w reprezentacji Polski, do której powrócił w tym roku. Obecnie powołany do kadry reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy Euro 2024 w Niemczech.

Za doprowadzenie Jagiellonii Białystok na mistrzowski szczyt, wyjątkowe umiejętności trenerskie oraz znalezienie w Białymstoku swojego miejsca na ziemi medal otrzymał Adrian Siemieniec – trener Jagiellonii Białystok. To jemu zawdzięczamy największy sukces w historii białostockiego footbolu.

Kolejną osoba nagrodzoną medalem „Urbi Meritus” jest Przemysław Wierzbowski. Otrzymał go za przypominanie, że Białystok to miasto Ludwika Zamenhofa – twórcy języka esperanto łączącego ludzi na całym świecie oraz za dbanie o to dziedzictwo. Jest prezesem Białostockiego Towarzystwa Esperantystów (Bjalistoka Esperanto-Societo). Dzięki niemu Białystok jest wciąż stolicą esperanto.

Mimo deszczowej aury wielu białostoczan przyszło w sobotni wieczór na Rynek Kościuszki na koncert Natalii Kukulskiej oraz wręczenie Medali "Zasłużony Miastu" Urszula Łobaczewska

Inicjator wielu akcji związanych z Ludwikiem Zamenhofem, esperanto oraz ideami integracyjnymi, bliskimi Zamenhofowi. Do najbardziej znaczących należą: Białostockie Dni Zamenhofa, które odbywają się w Białymstoku w okolicach urodzin twórcy tego języka w grudniu i już 24 razy przyciągnęły do naszego miasta esperantystów z całego świata. To także konkurs literacki „Esperanto łączy ludzi”, na który napływają prace z całego świata, wydawanie pisma „Bjalistokaj kajeror”, czy biblioteka książek w języku esperanto.