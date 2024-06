Budowa drogi S61. To trasa Via Baltica. Odcinek Łomża Zachód-Kolno. To obwodnica Łomży z ponad kilometrową estakadą nad doliną Narwi

Cały budowany obecnie odcinek, od węzła Łomża Zachód do istniejącego już węzła Kolno, ma 12,92 km długości. Niemal jedna dziesiąta przypada na most przez dolinę Narwi , który powstaje w trzech technologiach:

Tymczasowe podpory zostaną rozebrane

Kontrakt wart ponad 700 milionów

Przejezdność odcinka Łomża Zachód-Kolno po jednej jezdni ma być osiągnięta do końca III kwartału br. i wtedy wyprowadzony zostanie ruch tranzytowy z Łomży. Tym samym udostępniony zostanie polski odcinek międzynarodowego szlaku Via Baltica prowadzącego drogą ekspresową S8 do Ostrowi Mazowieckiej i dalej S61 od Warszawy do granicy z Litwą.

Cały odcinek S61 od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno w standardzie dwujezdniowej drogi ekspresowej ma być gotowy w połowie 2025 roku. Wartość umowy z wykonawcą inwestycji przekracza 713 mln zł.