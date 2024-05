Droga S61. Trwa budowa ostatniego odcinka trasy Via Baltica. Zobacz postęp prac od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno. To obwodnica Łomży

Odcinek S61 od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno liczy niespełna 13 km. Wybudowane zostaną również trzy węzły drogowe - Łomża Zachód, Nowogród i Łomża Północ - oraz nowy, 1200-metrowy most nad doliną Narwi.

Już widać zarys podpór pierwszego wiaduktu na budowie północno-zachodniej obwodnicy Białegostoku. Na odcinku od Krynic do węzła Białystok Zachód. Chodzi o obiekt, który umożliwi nowy wjazd drogą…

Estakada na S61

Budowa nie tylko S61

Przejezdność po jednej jezdni całego odcinka S61 od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno planowana jest na III kwartał bieżącego roku. Oddanie do ruchu obwodnicy w standardzie dwujezdniowej drogi ekspresowej to połowa 2025 r.