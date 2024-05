Noc Muzeów 2024 w Białymstoku. Komendę Wojewódzką Policji odwiedziły tłumy!

Na zwiedzających, którzy w tę szczególną noc wybrali się do Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, na placu przed budynkiem czekały liczne atrakcje. Funkcjonariusze prezentowali taktyki i techniki interwencji, a także umiejętności policyjnych czworonogów. Zaprezentowano policyjny sprzęt, w tym egzemplarze broni oraz pojazdy specjalne. Pod okiem funkcjonariuszy z laboratorium kryminalistycznego każdy chętny mógł odbić swoje linie papilarne.

Udział w tegorocznej edycji Nocy Muzeów jest debiutem Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Od godz. 18 do 22 możliwe było zwiedzanie obiektu przy ul. Sienkiewicza 65, który na co dzień jest niedostępny dla zwiedzających. W sobotnią noc można było zobaczyć m.in. salę konferencyjną, w której odbywają się spotkania i narady kierownictwa podlaskiej policji, gabinet komendanta oraz salę zegarową, gdzie koncertował chór komendy wojewódzkiej.

Policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku zaprezentowali sprzęt wykorzystywany podczas działań. Nad bezpieczeństwem zwiedzających czuwali policyjni ratownicy medyczni. To pod ich czujnym okiem można było przypomnieć sobie podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy. Symulator zderzeń, alkogogle, a dla najmłodszych zabawy w miasteczku ruchu drogowego to atrakcje, które przygotowali mundurowi z podlaskiej drogówki. Wyjątkową niespodzianką dla dzieci była maskotka podlaskiej policji. Komisarz Żubrewicz przybijał „piątki” i pozował do zdjęć z najmłodszymi.