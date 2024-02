Jest zgoda na budowę zachodnio-północnej obwodnicy Białegostoku. To odcinek S16/19 Krynice-Białystok Zachód. W ramach Via Carpatii OPRAC.: wal

Estakada nad ujściem Białej do Supraśli, wiadukt nad torami linii Białystok-Ełk. Po 21 miesiącach od złożenia wniosku o Zezwolenie Realizacji Inwestycji Drogowej wykonawca uzyskał zielone światło do budowy odcinka drogi ekspresowej S16/S19 Krynice-Białystok Zachód. Wojewoda podlaski podpisał w środę 28 lutego ostatni dokument niezbędny do rozpoczęcia prac na pierwszym odcinku Via Carpatii w pobliżu Białegostoku. To zarazem północno-zachodnia obwodnica stolicy województwa podlaskiego.