26 kwietnia to Dzień Drogowca i Transportowca. Oto polskie absurdy drogowe

26 kwietnia obchodzimy Dzień Drogowca i Transportowca

Obchody Dnia Drogowca i Transportowca mają na celu docenienie pracy tych, którzy pracują w branży transportowej, od kierowców ciężarówek, przez operatorów maszyn budowlanych, po logistyków i specjalistów ds. utrzymania dróg. Jest to także okazja do zwrócenia uwagi na wyzwania, z jakimi muszą się zmagać w swojej codziennej pracy, oraz na ich znaczenie dla gospodarki i społeczeństwa jako całości. A wyzwań mają co niemiara. Dużym problemem dla kierowców są chociażby niezrozumiałe oznakowania ulic, które śmiało można nazwać absurdami drogowymi. Aby nie być gołosłownym wybraliśmy te najbardziej bezmyślne: