Ulica Nory Ney w Białymstoku. Kierowcy parkują tu non stop. Piesi mają dość i nie chcą chodzić między autami

Parkowanie na ulicy Nory Ney w Białymstoku

- Kierowcy stają tu, gdzie się da – skarży się jeden z Czytelników „Porannego”, który poprosił nas o interwencję. Opowiada, że największy problem mają osoby starsze. A takich tu nie brakuje.

Dokładnie chodzi o teren nazwany „ulicą Nory Ney”, który de fa cto jest historycznym Rybnym Rynkiem. To trójkąt między

gmachem urzędu marszałkowskiego,

szkołą podstawową nr 9

oraz blokiem przy Skłodowskiej 12

Na części wytyczone są miejsca postojowe. To jednak parking płatny. Dlatego kierowcy, by uniknąć wrzucania pieniędzy do parkomatu, szukają alternatywnych miejsc do zostawienia samochodu.