Wojewódzki finał konkursu „Policjant Ruchu Drogowego”. 15 mundurowych z regionu walczyło w Białymstoku o tytuł najlepszego

Po wyłączeniu sygnalizacji świetlnej, kolejni rywalizujący funkcjonariusze stawali na środku skrzyżowania i ręcznie kierowali ruchem. Konsternacja części kierowców i pieszych dowodzi, że nie każdy obywatel potrafi "czytać" z policyjnych gestów.

- Sygnały, które pokazuje policjant, są ważniejsze niż światła na sygnalizatorze i znaki: zarówno te pionowe jak i poziome - przypomina podinsp. Tomasz Krupa, rzecznik podlaskiej policji. - Co ciekawe także piesi nie do końca rozumieją rolę funkcjonariusza na skrzyżowaniu - nie wiedzą, w którym momencie można przejść przez przejście dla pieszych - a generalnie to właśnie policjant stojący na środku tego skrzyżowania wskazuje, który kierunek ruchu otwiera.