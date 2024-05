Najnowszy spektakl Białostockiego Teatru Lalek daje do myślenia. Zobacz kto przyszedł na premierę "GPS"

Aktorzy, dziennikarze, wykładowcy akademiccy (wśród nich m.in. Justyna Godlewska-Kruczkowska, Artur Dwulit, Marta Rau, Martyna Zaniewska, Andrzej Bajguz). Wszyscy w niedzielne (19.05) popołudnie przyszli do Białostockiego Teatru Lalek, żeby zobaczyć najnowszą premierę - spektakl "GPS" w reżyserii Marii Żynel. Spektakl zakończył się zaskakująco, ponieważ aktorzy ani twórcy po skończonym przedstawieniu nie wyszli na scenę na brawa. Ludzie zgromadzeni na widowni zastanawiali się czy to zabieg celowy. Wiele było głosów, że tak. I, że to wszystko po to, by jeszcze bardziej podkreślić powagę podejmowanego tematu i by oddać pamięć bohaterom spektaklu, ale też wojennego życia w Białymstoku. Spektakl jest inspirowany historią, fragmentami dokumentów, dzienników i pamiątkami z białostockiego getta.