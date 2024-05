"Syn" Grupy Wolność z nagrodami! Zobacz gdzie spektakl się spodobał i co w najbliższym czasie czeka nas w repertuarze Teatru Wolność

Bardzo się cieszymy z tych wszystkich wyróżnień - zapewnia Karol Smaczny z Grupy Wolność. - Byliśmy z "Synem" na dwóch festiwalach pod rząd. Najpierw byliśmy na festiwalu Kontrapunkt. Tam nie zdobyliśmy żadnej nagrody, ale sam udział to była bardzo duża nobilitacja. Oprócz naszego spektaklu były prezentowane przedstawienia z całego świata. Stamtąd pojechaliśmy na Festiwal Plastyki Teatrów Lalki i Formy do Słupska. Tam, na siedem nagród "Syn" zdobył aż cztery. Cieszymy się bardzo, bo rozbiliśmy bank!

Ale tu nie tylko nagrody się liczą. Już sam udział otworzył Grupie Wolność teatralne drzwi do kolejnych festiwali.

Dostaliśmy między innymi zaproszenie do Bielska Białej na festiwal, który odbędzie się w październiku - mówi Smaczny.- Ale też do Warszawy i do Czech. To wszystko bardzo cieszy.

Spektakl powstał na podstawie opowiadania Mirosława Miniszewskiego pt. "Podmieniony syn". To przedstawienie bardzo współczesne, awangardowe. Jest to historia chłopaka, który urodził się na pobliskiej wsi i jest inny niż wszyscy, a przez to nie jest akceptowany w społeczeństwie.