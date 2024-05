Na UwB powstaje nowy kierunek. To Twórcza Resocjalizacja z Arteterapią. Zobacz kto może zostać studentem i jakie będą przedmioty

Kierunek jest skierowany do osób, które ukończyły studia I stopnia na kierunkach związanych z:

Kierunek ten jest również doskonałą propozycją dla pracowników sektora oświatowego i kulturalnego, którzy chcą rozszerzyć swoje kompetencje o techniki arteterapeutyczne i metody pracy resocjalizacyjnej.

Wszystkie osoby, które w jakiś sposób czują podskórnie, że sztuka może być ich drogą do tego, żeby wzbogacić siebie i potem oddać to w konstruktywny sposób potrzebującym osobom są zaproszone do tego, żeby aplikować na tenże kierunek - zachęca Chomczyk. - Będzie to nowy model, który będzie wdrażany przez osoby podchodzące z pasją do tematu. Więc jeśli kolokwialnie powiem, że planujemy się nie nudzić to myślę, że nie będzie to przesadą.