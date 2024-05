Matura 2024 polski - arkusz CKE, przecieki, pytania, odpowiedzi. Co będzie na maturze z języka polskiego? Adrian Kuźmiuk

Matura z języka polskiego 2024 rozpocznie się we wtorek (7 maja) o godz. 9. Maturzyści będą zdawać język polski na poziomie podstawowym: w formule 2023 oraz w formule 2015. Czym się one różnią? Ile czasu będzie na napisanie matury? Co będzie na maturze z polskiego? Gdzie znaleźć arkusze CKE z języka polskiego i czy warto wierzyć przeciekom z matury? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w tym artykule.