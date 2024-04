Radni wojewódzcy chcą kolejnych ekspresówek przez Podlaskie. To S8 i S16

Stanowisko w tej sprawie zostało podjęte podczas ostatniej sesji sejmiku województwa kończącej się kadencji. Pierwsza z ekspresówek to droga krajowa S8 łącząca Białystok z węzłem pod Raczkami, gdzie krzyżowałaby się z Via Baltiką. Położone byłyby przy niej Korycin, Suchowola oraz Augustów. Z kolei druga z ekspresówek to droga krajowa S16 z Białegostoku do Ełku – przez Knyszyn, Mońki i Grajewo.

S8 i S16. Dwie ekspresówki na północ

- Odcinek drogi Białystok-Augustów stanowi najkrótsze połączenie budowanej drogi ekspresowej S19 Via Carpatia [na południe od Białegostoku – red.], drogi ekspresowej S8 z Warszawy do Białegostoku oraz miasta Białystok w ruchu międzynarodowym z krajami bałtyckimi, a także stolicy regionu z Augustowem, jako ważnym ośrodkiem turystyczno-uzdrowiskowym oraz Suwałkami jako drugim co do wielkości miastem w województwie podlaskim. Droga krajowa nr 8 na odcinku Białystok-Augustów należy do najniebezpieczniejszych w kraju. Ogromne natężenie ciężarowego ruchu tranzytowego powoduje tysiące wypadków, z których duża część kończy się skutkiem śmiertelnym, dlatego bardzo często nazywana jest „drogą śmierci”. Mieszkańcy województwa podlaskiego od lat zabiegają o budowę tego odcinka, gdyż jest on niezwykle istotny nie tylko ze względów komunikacyjnych, cywilizacyjnych i rozwojowych, ale w ostatnim czasie także z punktu widzenia interesu obronnego Polski, szczególnie w kontekście obecnej sytuacji geostrategicznej – czytamy w stanowisku.

S16 remedium na bezrobocie?

- Droga ekspresowa S16 z Białegostoku do Ełku docelowo ma połączyć trasę Via Baltica z przyszłą trasą Via Carpatia. To niezbędny odcinek dla rozwoju gospodarczego całej wschodniej Polski, który poprawi dostępność komunikacyjną, warunki transportu, a w efekcie wpłynie na ruch turystyczny województwo warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Droga stanie się także impulsem do aktywizacji obszarów problemowych, dotkniętych strukturalnym bezrobociem. Bez niej nie będą możliwe duże inwestycje, których w tym regionie bardzo brakuje – uważają radni

Radni nie byli skorzy do dyskusji. Podjęli stanowisko jednogłośnie - „za” byli przedstawiciele wszystkich opcji politycznych w sejmiku.

Obecnie w Podlaskiem mamy ekspresową „ósemkę” łączącą stolicę regionu Białystok z Warszawą. Na ukończeniu jest Via Baltica z Ostrowi Mazowieckiej do przejścia granicznego z Litwą w Budzisku. Powstaje już też „dziewiętnastka” od Kuźnicy przez Sokółkę, Czarną Białostocką, Dobrzyniewo i Ploski aż na południe Polski, w stronę Lublina i dalej Rzeszowa. Będzie to Via Carpatia.