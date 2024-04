Budowa drogi S61. Od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno. To ostatni fragment trasy Via Baltica. I obwodnica Łomży

Odcinek od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno liczy niespełna 13 km. Wybudowane zostaną również trzy węzły drogowe - Łomża Zachód, Nowogród i Łomża Północ - oraz nowy, 1200-metrowy most nad doliną Narwi.

Zgodnie z kontraktem (wartym 713,4 mln) wykonawca ma udostępnić do ruchu minimum jedną jezdnię S61 (w przekroju 1x2) na całej długości trasy głównej - w połowie 2024 r. Ma to ogromne znaczenie dla mieszkańców Łomży, którzy zostaną wówczas uwolnieni od ruchu tranzytowego. Cały odcinek S61 od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno - z dwoma jezdniami i całą infrastrukturą towarzyszącą - ma być oddany do użytku w 2025 r.