Nocne autobusy wracają na ulice Białegostoku. Sześć linii na próbę. Start już w majówkę

To odpowiedź na apele mieszkańców, społeczników i samorządowców, którzy wielokrotnie apelowali o przywrócenie linii nocnych. Te kursowały do wybuchu pandemii koronowirusa. Po pandemii nie wróciły na białostockie ulice.

Nocne autobusy. Start w majówkę

Zaczynamy od długiego weekendu, od 1 maja po północy do 5 maja. Później autobusy będą kursowały w każdą sobotę i niedzielę. Linii komunikacyjnych będzie sześć, każda z nich będzie wykonywała siedem kursów – wylicza prezydent Tadeusz Truskolaski.

Pierwsze kursy zaplanowano o godzinie 0:10 kolejne o godzinie 0:40 a później co pół godziny do 3:10. W ciągu nocy autobusy przejadą łącznie 776 kilometrów a koszt jednego dnia to 8 tysięcy złotych.