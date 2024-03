Ogólnopolski protest rolników. Gdzie będą utrudnienia na drogach w woj. podlaskim w środę 20 marca i jak je ominąć?

Ogólnopolski protest rolników w woj. podlaskim

Ogólnopolski protest rolników trwa już od stycznia. Rolnicy nieustająco walczą o realizację swoich postulatów. Główne z nich to wycofanie się z europejskiego Zielonego Ładu, wstrzymanie importu towarów rolno-spożywczych z Ukrainy oraz odbudowa hodowli w Polsce. Rolnicy mówią, że ich postulaty nie są realizowane, więc kolejny raz zaostrzają protest. Blokad można spodziewać się w całej Polsce. Łącznie w kraju zaplanowano ponad 600 blokad.

Protesty rolnicze woj. podlaskie 20 marca

PKS NOVA zawiesza kursy

W wyniku protestów w godzinach od 7:00 do 19:00 nie będą jeździć autobusy PKS Nova. Spółka w specjalnym komunikacie poinformowała, że nie będzie realizowała połączeń "z" i "do" Białegostoku. Przedsiębiorstwo ma realizować jedynie zadania szkolne w ramach dowożenia dzieci do szkół, ale również w ograniczonym zakresie.