Protest rolników 2024. Kolejne blokady dróg w województwie podlaskim. Na wtorek zapowiedziano 17 zgromadzeń w regionie

Protest rolników w Podlaskiem. Relacja na żywo

Przedsiębiorcy tych firm podkreślają, że ta branża to 2 miliony stanowisk pracy, które w obliczu działań rządzących, zostaną zlikwidowane z dnia na dzień.

•14.10 Rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa potwierdził, że rolnicy będą blokować S8 w Jeżewie przez dwie doby, tj. do czwartku do godzin porannych. Poza tym blokady odbywać się będą w:

Augustowie do środy,

Boćkach do czwartku do godz. 16,

Milewo Zabielne w takim samym terminie jak Jeżewo.

•14.00 Kolumna pojazdów wyjeżdża z Suwałk w kierunku Żubryna - poinformowała policja.

•13.25

Rolnictwo jest fundamentem bezpieczeństwa żywnościowego każdego narodu. Zdrowa, kontrolowana żywność to podstawa naszego zdrowia. Dlatego ważne jest, abyśmy wszyscy - niezależnie od naszej roli w społeczeństwie - zrozumieli znaczenie tych postulatów i wsparli naszych rolników w ich walce o lepszą przyszłość dla polskiego rolnictwa i naszego zdrowia.

Stając po stronie rolników, stajemy po stronie bezpiecznej i zdrowej przyszłości dla nas wszystkich - przekazał w odezwie do społeczeństwa, przewodniczący podlaskiej Solidarności Rolniczej Andrzej Babul.

•12.43 Kolejna informacja od policji: W związku z blokadą drogi w m. Boćki, policjanci na ul. Plac Jana Pawła II w Siemiatyczach kierują pojazdy ciężarowe na ul. Grodzieńską w kierunku Kleszczel

•12.40 Metal - Fach także wspiera rolników w Korycinie (fotogaleria od 38 zdjęcia)

Do protestu rolników przyłączył się m.in. Metal-Fach Ewa Bochenko

•12.35 Kolejny raport od naszego wysłannika w Jeżewie Starym. który rozmawiał z protestującymi rolnikami:

Rolnicy strajkują, bo przestają sobie radzić, a sam strajk rolników obejmuje dwa aspekty, pierwszy to polityka Unii Europejskiej i drugi to polityka wobec Ukrainy i niekontrolowanego napływu towarów rolno spożywczych do Polski i innych krajów wspólnoty europejskiej. Unia Europejska rzuca rolnikom kłody pod nogi w postaci zielonego ładu, wymusza ugorowanie 4% gruntów, wycofuje wiele substancji aktywnych używanych w środkach ochrony roślin, po prostu wymusza na nas to żebyśmy produkowali mniej, co jest absurdem, jeśli w tym samym czasie pozwala na niekontrolowany import z Ukrainy, do tego dochodzi przecież import z ameryki południowej czy Rosji, jest on mniejszy od ukraińskiego, ale jest. My mamy ograniczenia, dyrektywy, bezpieczne środki ochrony roślin i naprawdę wytwarzamy bezpieczną żywność, natomiast pozwalamy na wjazd towaru, który był traktowany nie wiadomo czym i kiedy. Absurd - stwierdza Mateusz Mioduszewski rolnik z powiatu wysokomazowieckiego.

Podstawą do zmiany jest embargo, cło, limitowanie towaru z Ukrainy i uszczelnienie granicy. Wtedy towar będzie napływał wolniej i może zaczniemy sobie z tym jakoś radzić. Jednak to wymaga twardych i stanowczych decyzji, a nie sądzę, że naszych rządzących na nie stać, również nie sądzę, że strona ukraińska jest w stanie cokolwiek zaakceptować. W Polsce na pewno musimy odejść od myślenia o samych dopłatach do hektara danej uprawy, to nie rozwiąże problemów, przesunie je jedynie o parę miesięcy w czasie, tak samo jak te wszystkie kredyty 0%, trzeba będzie przecież je oddać, a mogą tylko pogłębić zapaść. Do tego znowu podzieli społeczeństwo, bo rolnicy coś dostaną. Zamiast przeznaczać kolejne setki milionów na dopłatę do kukurydzy potrzebujemy w Polsce portów z pierwszego zdarzenia, tak żeby było można sprawnie usuwać nadwyżki, a zarazem, żeby było co z tego portu odebrać. Uważam również, że w obliczu niskich cen produktów rolnych podstawą byłoby obniżenie kosztów, mamy już stosunkowo tani gaz, być może UE powinna firmy produkujące nawozy zwolnić z opłat za emisję etc, może chociaż ceny azotu wtedy by spadły? - wyjaśnia rolnik.