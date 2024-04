Koalicja Obywatelska bierze białostocką radę miasta

- Wszystko zależy od drugiej strony – kwituje Truskolaski dodając, że byłoby to najlepsze rozwiązanie na pięć lat. Na stanowisku wiceprezydenta z Trzeciej Drogi widziałby kobietę. - Koalicja stanowiłaby stabilną większość. Chociaż miałem już kilka razy stabilną większość, która okazywała się być nie do końca stabilna i trzeba było sobie radzić. Jak człowiek wchodzi w coś, coś zaczyna, to ma nadzieję, że robi to dobrze i robi to przynajmniej na te pięć lat.