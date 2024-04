Znamy podlaskie lokomotywy PO w wyborach do europarlamentu

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się już 9 czerwca. W tej chwili województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie (tworzą jeden okręg wyborczy) reprezentuje trzech europosłów. Są to

Wybory do Parlamentu Europejskiego. PO ma lokomotywy

Swoje lokomotywy wyborcze z Podlaskiego ma już Platforma Obywatelska. Zarząd wojewódzki partii zaproponował, by na listach znalazł się jej regionalny lider poseł Krzysztof Truskolaski. I kandydatura ta zdobyła poparcie.

Przypomnijmy, że Frankowski znany jest przede wszystkim jako piłkarz występujący w białostockiej Jagiellonii, krakowskiej Wiśle a także w koszulce z orzełkiem na piersi, w barwach reprezentacji Polski. W Brukseli pracuje w komisji kultury i edukacji, jest też członkiem delegacji do spraw stosunków z Białorusią oraz delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest. O swojej obecności w europarlamencie przypomina co pewien czas w przestrzeni Białegostoku bilbordami promującymi m.in. różne akcje społeczne.