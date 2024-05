Pierwsza sesja Rady Miasta Białystok. Radni złożyli ślubowanie. Po raz piąty także prezydent Tadeusz Truskolaski. Szefową rady kobieta

Pierwsza sesja rady miasta. To także pokaz mody, kreacji, stylu. Zobacz, co działo się w Auli Magna

Debiutanci w radzie miasta. Z nadzieją i zapałem

Dla 17 radnych to kolejna kadencja, kolejnych dwóch wróciło do rady po przerwie (Michał Karpowicz i Krzysztof Stawnicki), pozostała dziewiątka to debiutanci . Wśród nich reprezentantki Forum Mniejszości Podlasia wybrane z listy KO. Mandat objęły z nadziejami na jeszcze większy i szybszy rozwój Białegostoku.

Falstart z wyborem przewodniczącego rady

Pod odebraniu zaświadczenia o wyborze i złożeniu ślubowania rada przystąpiła do wyboru przewodniczącego. Klub KO desygnował Katarzynę Jamróz, klub PiS - Alicję Biały. Głosowanie odbywało się w sposób tradycyjny, ze wrzuceniem kartki do urny, która zapewniała tajność głosowania. Już po jego rozpoczęciu trzeba było przeprowadzić jego reasumpcję głosowania ze względów proceduralnych. Przewodnicząca komisji skrutacyjnej nie do końca jasno przedstawiła zasady oddawania głosów na poszczególnych kandydatów. Ostatecznie większością głosów na przewodniczącą rady została wybrana Katarzyna Jamróz i to ona dalej prowadziła obrady rady.