Eurowybory 2024. Start kampanii wyborczej podlaskich kandydatów z listy KO. Ich liderem jest europoseł Tomasz Frankowski

Całe województwo podlaskie jest reprezentowane na liście, całe województwo podlaskie będzie walczyło o to, by zdobyć, jak najwięcej mandatów do europarlamentu. Dzisiaj zakasujemy rękawy i ruszamy do ciężkiej pracy, aby przekonać mieszkańców województwa podlaskiego, ale i warmińsko-mazurskiego do programu Koalicji Obywatelskiej - mówił podczas prezentacji kandydatów poseł Krzysztof Truskolaski, lider podlaskiej PO.

Przypomnijmy, że od pierwszych wyborów do europarlamentu w 2004 roku z okręgu nr 3 warmińsko-mazursko-podlaskiego mandaty zdobywało dwóch kandydatów. Byli to:

w 2004 roku - Barbara Kudrycka (PO) i Bogusław Rogalski (LPR)

w 2009 roku - Jacek Kurski (PiS) i Krzysztof Lisek (KO)

w 2014 roku - Barbara Kudrycka (PO) i Karol Karski (PiS)

Wyjątkowe głosowanie było w 2019 roku. Ze względu na wysoką frekwencję w okręgu mandat zdobyło trzech kandydatów. Europosłami zostali: