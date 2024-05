Paweł Zalewski z Trzeciej Drogi: wybieramy Parlament Europejski czasu wojny

Od tego, w jaki sposób Unia Europejska zareaguje na tę wojnę, w jaki sposób wzmocni obronność Europy, w jaki sposób my w Polsce wybierzemy naszych przedstawicieli tak, aby oni skutecznie walczyli o nasze interesy, zależy to, czy (Władimir) Putin będzie ośmielony aby zaatakować Zachód, kraje które należą do UE i NATO, czy też nie - mówił Zalewski w poniedziałek na konferencji prasowej w Białymstoku, inaugurującej kampanię kandydatów Trzeciej Drogi w Podlaskiem.

Jak dodał, celem kampanii kandydatów z tej listy jest zachęcenie wyborców do głosowania na program, który - jego zdaniem - jest "tym programem, który najsilniej wzmacnia Europę, najsilniej wzmacnia Polskę w Europie". Zalewski zwracał uwagę, że Warmińsko-Mazurskie i Podlaskie to regiony przygraniczne, gdzie pytanie o bezpieczeństwo nie jest pytaniem o to, co będzie w przyszłości.