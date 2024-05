Morawiecki porównuje Andruszkiewicza do Dmowskiego. Też ma obowiązki polskie

Mateusz Morawiecki pojawił się w Białymstoku, by wesprzeć Adama Andruszkiewicza. To poseł PiS, były wiceminister cyfryzacji i były lider prawicowej Młodzieży Wszechpolskiej.

Hołownia, Frankowski, Wąsik… Takie nazwiska znajdziemy na listach kandydatów do Parlamentu Europejskiego. W sumie na Podlasiu, Warmii i Mazurach zarejestrowano osiem list. Swoich przedstawicieli w…

Dodawał też: -Wybory 9 czerwca to nie tylko kontekst europejski. To przede wszystkim sposób, w jaki nasze interesy, nasza racja stanu będzie realizowana w Europarlamencie – mówił

Andruszkiewicz najlepszy. Z trzeciego miejsca

Morawiecki mówił, że Andruszkiewicz to „sprawdzony w boju narodowiec, patriota, ale sprawdzony w boju państwowiec”. Podnosił też, że będzie to najlepszy reprezentant województwa w Brukseli.

Andruszkiewicz startuje dopiero z trzeciego miejsca. Przed nim są były poseł Maciej Wąsik (zamieszany był w aferę gruntową, za co został skazany prawomocnie, ale wstawił się za nim prezydent Andrzej Duda) oraz obecny europoseł Karol Karski.

-Unia Europejska dzisiaj zaczyna ingerować w coraz większe obszary naszego codziennego życia – próbował przekonywać Andruszkiewicz. -Wchodziliśmy do Unii jako do dobrei idei rozwoju gospodarczego, idei wolnościowej, przepływu kapitału, pracowników. Taka Unia jak najbardziej mi się podoba. Chcielibyśmy w takiej Unii funkcjonować. Ale niekoniecznie podobają nam się pomysły na budowę super scentralizowanego państwa, które de facto jest zarządzane z Berlina. To już nam się nie podoba. Nie podoba nam się koncepcja, żeby likwidować polską walutę czy też narzucać nam migrantów w momencie, kiedy Polacy przyjęli prawdziwych uchodźców z Ukrainy.