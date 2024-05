Wybory Europarlamentarne. Lewica stawia na ludzi młodych

To są bardzo ważne wybory. To jest wybór między tym, czy polska młodzież, polscy studenci będą mogli wyjeżdżać po Europie na uczelnie, na staże, na praktyki czy też zwycięży opcja, która będzie blokowała rozwój i integrację Unii Europejskiej, a więc opcja konserwatywna. To są wybory o tym, czy Polska będzie silna w Unii Europejskiej i będzie wracać na swoją pozycję, czy też będzie jak ostatnie osiem lat państwem, które destabilizowało Unię Europejską, państwem, które niszczyło Unię Europejską i rządem, który często przegrywał 26:1 pokazując tylko i wyłącznie swoją bezsilność. Cała Unia Europejska to dialog, to wypracowywanie kompromisów, dyskusja. To nie machanie szabelką – mówił minister nauki i szkolnictwa wyższego Dariusz Wieczorek.