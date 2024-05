Wybory europarlamentarne. Kandydaci KO: Trzeba głosować, by nie wygrali eurosceptycy i populiści

We wtorek na placu przed ratuszem podlaska Ko zaprezentowała swoich kandydatów z Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego w czerwcowych wyborach do Europarlamentu.

We wtorek (14.05) podlaska KO zainaugurowała w Białymstoku kampanię wyborczą do Europarlamentu. Podczas prezentacji kandydatów w centrum miasta wystąpili liderzy listy w Podlaskiem i Warmińsko-Mazurskiem: Jacek Protas i europoseł Tomasz Frankowski oraz kandydujący z dalszych miejsc Anna Augustyn i Marek Tyszkiewicz.

Jak powiedział prowadzący prezentację szef podlaskiej Koalicji Obywatelskiej poseł Krzysztof Truskolaski, te wyroby są bardzo ważne, bo decydują o tym czy chcemy silnej Polski w silnej Unii Europejskiej: - Nasi konkurenci polityczni mają zupełnie inny plan, a my chcemy umacniać Polskę i umacniać UE. Jest to najważniejsze i to to w wyborach do Europarlamentu toczy się bój – dodał Krzysztof Truskolaski i zachęcił mieszkańców do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

- Nic o nas bez nas. W myśl tej zasady 9 czerwca musimy pójść na wybory do Europarlamentu, aby wybrać mocna reprezentację, która zadba o interesy Polski w Zjednoczonej Europie. To nie slogan, że te wybory są chyba najważniejsze od naszego wejścia do UE przed 20 laty. Dzisiaj, w obliczu nowych wyzwań ważą się losy zjednoczonej Europy i Polski. Wojna za naszą wschodnią granicą przemodelowała pojęcie bezpieczeństwa, więc Europa musi też przedefiniować swoją politykę – stwierdził nr 1 na liście KO, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Jacek Protas.

Dodał, że jest to szczególnie ważne dla Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego, czyli regionów, które mają te wrogie granice i potencjalne zagrożenia. Dzisiaj, m.in. przez stan wyjątkowy, wiele naszych firm ma problemy, a inwestorzy nie chcą wykładać kapitału w rejonach tak blisko wrogich granic: - Rusza pomoc rządu dla firm, ale potrzebujemy narzędzi, które naszym regionom da Unia Europejska – mówił. Czytaj również:

Z kolei ubiegający się o reelekcję europoseł Tomasz Frankowski (nr 2 na liście) przypomniał swoje dokonania w obecnej kadencji Europarlamentu, którymi były m.in.: podwójny budżet w programie Erasmus+, wsparcie ponad 2 mld zł sportu amatorskiego czy programy pilotażowe na 160 mln zł, z których mogą korzystać mieszkańcy obu województw.

- Pięć lat temu uzyskałem ogromny kredyt zaufania. Niedługo 9 czerwca są bardzo ważne wybory, które określą , w którym kierunku ma zmierzać Polska. W stronę populizmu i eurosceptycyzm czy w stronę kraju prodemokratycznego, proeuropejskiego, którego jestem zwolennikiem – podkreślił Tomasz Frankowski.

Dodajmy, że do PE kandyduje też dwoje radnych: Anna Augustyn z sejmiku województwa (nr 10) i Marek Tyszkiewicz z Rady Miasta Białystok (nr 7). Oni również zachęcali do udziału w głosowaniu i zapewnili, że chcą wspierać przyspieszony rozwój społeczno-gospodarczy oraz zapewnić rozwój polskiej kultury i promować ją w Europie. Dodatkowo Anna Augustyn zaapelowała, by głosować na kobiety, które są kompetentne i świetnie przygotowane do pracy w Europarlamencie. We wtorkowej konferencji uczestniczyli również: wojewoda podlaski Jacek Brzozowski, marszałek województwa Łukasz Prokorym i prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, którzy zachęcali mieszkańców do głosowania 9 czerwca. Podkreślali też, że nie można dać głosu populistom, którzy pójdą do wyborów, aby nie skończyć jak Wielka Brytania, która opuściła Wspólnotę Europejską, a dziś tego żałuje.

Wideo Maciej Wąsik zeznaje przed komisją śledczą. Doszło do awantury