Podlascy przedsiębiorcy: Czas przywrócić ruch drogowy na przejściach z Białorusią i rekompensaty dla firm z pogranicza Andrzej Matys

Z tego miejsca apelujemy o otwarcie przejść granicznych, szczególnie w Bobrownikach, oraz stworzenie mapy drogowej do otwarcia tych przejść określając warunki i terminy realizacji - mówiła przed biurem PL2050 Ewelina Grygatowicz-Szumowska z Porozumienia Polskich Przedsiębiorców "Zjednoczony Wschód"

Przed białostockim biurem Polski 2050 Szymona Hołowni w czwartek (25.04) podlascy przedsiębiorcy zorganizowali konferencję. Apelowali do marszałków Sejmu i Senatu, by swoimi działaniami doprowadzili do otwarcia drogowych przejść granicznych z Białorusią w Bobrownikach i Kuźnicy.