Rusza program "Hub of Talents 3". W Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym powstanie 150 innowacyjnych, technologicznych startupów

W ramach projektu powstać ma co najmniej 150 innowacyjnych, technologicznych startupów. Projekt Hub of Talents 2 w ciągu 4 lat pomógł 274 pomysłodawcom w rozwinięciu ich innowacyjnych startupów.

„Hub of Talents” to program, który wspiera osoby z pomysłem na innowacyjny biznes. Właśnie rusza trzecia już odsłona projektu realizowanego przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny.

Wsparcie obejmie usługi podstawowe, specjalistyczne oraz granty. Usługi podstawowe polegają m.in. na zapewnieniu powierzchni do pracy, obsłudze prawnej, księgowej, a także marketingowej nowopowstałych spółek. Usługi specjalistyczne związane są z kolei ze specyficznymi potrzebami biznesowymi bądź technologicznymi poszczególnych startupów. Nie są one ograniczone zamkniętym katalogiem, w związku z czym, startup może otrzymać indywidualne, dostosowane do swoich potrzeb wsparcie. W ramach wsparcia uczestnicy projektu będą mogli otrzymać grant w wysokości 60 tys. zł na rozwój swojego pomysłu.

Całkowity koszt projektu „Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 3” to ponad 23 mln 700 tys. zł, z czego ponad 22 mln 300 tys. zł stanowi dofinansowanie z funduszy europejskich.