Poland 100 Best Restaurants Awards 2024. Najlepsze restauracje z Polski i województwa podlaskiego poznaliśmy na gali w Majątku Howieny

Gala Poland 100 Best Restaurants 2024

Podczas Gali przyznane zostały również nagrody specjalne m.in. w kategoriach:

Szef Kuchni Roku,

Osobowość Kulinarna Roku,

Szef Kuchni Jutra,

Kucharz Odkrycie Roku,

Kucharz Młody Talent.

Gala była formą podziękowania wszystkim, którzy tworzą i rozwijają scenę gastronomiczną w Polsce. Twórcom listy Poland 100 Best Restaurants zależy na promowaniu miejsc tworzonych z pasją, przy zachowaniu najwyższej jakości. Gala i przewodnik to również świetne podsumowanie tego, co dobrego wydarzyło się w polskiej gastronomii i jednocześnie doskonały impuls do dalszego rozwoju branży restauracyjnej.

Zobaczcie, które restauracje z województwa podlaskiego znalazły się w Poland 100 Best Restaurants 2024: