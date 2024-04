Wypadek wojskowej ciężarówki pod Michałowem. Jelcz wypadł z drogi. Siedmiu żołnierzy trafiło do szpitala

Wypadek wojskowej ciężarówki pod Michałowem. Siedem osób w szpitalu

Do zdarzenia doszło we wtorek (30.04) rano tuż przed godz. 7. W pobliżu wsi Kondratki (gm. Michałowo) wojskowy jelczy wypadł z drogi. Według nieoficjalnych doniesień pojazd miał wpaść do rowu. Pojawiają się też informacje o uderzeniu w drzewo.

