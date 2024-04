XII International Staff Week. Politechnikę Białostocką odwiedzili przedstawiciele uczelni partnerskich z całego świata

- Na kolejne dni przewidzieliśmy spotkania projektowe, warsztaty, prezentacje projektów realizowanych przez zagraniczne uczelnie partnerskie, ale także projektów prowadzonych przez naszą uczelnię. Większość uczestników tegorocznego International Staff Week to przedstawiciele kadry akademickiej, wykorzystujemy to i zapraszamy naszych studentów i pracowników na całą serię wykładów, które zaprezentują nasi goście. International Staff Week to wydarzenie promujące nie tylko naszą uczelnię, ale też i region. Zaproponowaliśmy więc naszym gościom zwiedzanie Muzeum Ikon oraz Monastyru w Supraślu. Całość zakończymy w piątek - wymieniamgr Magdalena Kadłubowska.