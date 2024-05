Park Przedsiębiorców w Białymstoku. Są chętni do jego zaprojektowania. To inwestycja z budżetu obywatelskiego na Bacieczkach OPRAC.: wal

Niespełna 380 tys. złotych zamierza przeznaczyć miasto na przygotowanie projektu Parku Przedsiębiorców. To inwestycja z budżetu obywatelskiego na Bacieczkach. Są chętni do realizacji usługi. I to za kwoty znacznie mniejsze niż oszacowali urzędnicy. Teraz analizują oni nadesłane oferty pod względem formalno-prawnym. Inwestycja ma powstać w 2026 roku.